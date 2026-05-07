Inés Rey presenta el proyecto de la zona de deportes de playa del parque Adolfo Suárez

Inés Rey, ayer, durante la presentación cedida

La alcaldesa, Inés Rey, presentó ayer a entidades y federaciones el proyecto de la nueva zona de deportes de playa (voley, fútbol, balonmano o tenis playa) que se instalará en el parque Adolfo Suárez, en San Pedro de Visma. La inversión será de casi 120.000 euros y sus dimensiones, de 30x40 metros. El proyecto supone además la renovación del área deportiva, mejorando la calidad de juego y el drenaje. Además, se va a instalar un nuevo cierre perimetral y disponer redes de protección.

La alcaldesa explicó los promenores en un acto en el que estuvo presente el exjugador internacional de fútbol playa y actual entrenador de la selección de Bielorrusia de ese deporte, Nico Alvarado. “Será unha zona amplamente equipada para que a veciñanza poida desfrutar dos deportes de praia, que teñen unha relación moi estreita coa cidade e están gañando cada vez máis adeptos”, dijo Inés Rey.

La moderna instalación incluirá también la colocación de un nuevo sistema de iluminación LED equipado con cuatro báculos de ocho metros de alta eficiencia para practicar deporte por la noche, así como el pintado y recuperación de muros existentes y otras actuaciones de puesta a punto.