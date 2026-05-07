Un puesto solidario de Intermón, en una iniciativa de 2012 PATRICIA G. FRAGA

Los coruñeses hicieron hace 25 años una demostración de su carácter solidario, volcándose con una iniciativa de Intermón para recaudar fondos destinados a proyectos educativos. Más de 15.000 personas respondieron a la llamada y participaron en las actividades desarrolladas en Méndez Núñez. Hace 50 años, los residentes en A Gaiteira y Os Castros se organizaban en una asociación vecinal. Hace un siglo, se estrenaba en el teatro Rosalía de Castro la primera zarzuela gallega.

7 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Más de 15.000 coruñeses se suman a la llamada solidaria de Intermón

Más de 15.000 personas participaron ayer, 6 de mayo de 2001, en la fiesta solidaria organizada por Intermón. Con el dinero recaudado en los diferentes puestos y tiendas de comercio justo que se instalaron en los jardines de Méndez Núñez, la ONG pretende contribuir a realizar dos proyectos educativos en Perú. La jornada no solo tuvo carácter festivo para los coruñeses, sino también para muchos de los turistas que arribaron a la ciudad a bordo del trasatlántico ‘Black Prince’, procedente de Ceuta y que partió unas horas más tarde rumbo a Dover (Gran Bretaña). Los visitantes recorrían la carpa preguntando qué se celebraba y, al enterarse, muchos de ellos se animaron también a participar en los diversos juegos, realizando donativos o comprando productos de comercio justo.

Además, el Deportivo perdió ayer una nueva oportunidad de acercarse más al Real Madrid y sólo fue capaz de empatar a un tanto con el Rayo en el campo de Vallecas. Los coruñeses dispusieron de varias ocasiones de gol, pero el acierto del portero local y la falta de puntería de los jugadores blanquiazules impidieron que los de Irureta vencieran.

7 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Nace en General Sanjurjo la Asociación de Vecinos de La Gaiteira-Los Castros

Otra Asociación de Vecinos ha presentado en el Gobierno Civil, para su aprobación, sus estatutos. Se trata de la de La Gaiteira-Los Castros, zona muy necesitada de atenciones municipales. La junta gestora envió una nota en la que expone sus objetivos y ocupaciones. Entre sus metas está “colaborar con los organismos municipales en suprimir lacras y corregir defectos de la zona”, así como “procurar con diversos medios el mejoramiento del ambiente y condiciones de vida de los vecinos; promover el desarrollo urbanístico del barrio; y, en general, una actividad positiva en defensa siempre de los intereses legítimos de asociados y vecinos”. La Asociación de Vecinos de La Gaiteira-Los Castros tiene su domicilio, con carácter provisional, en General Sanjurjo, 213, 10º Izqda., a donde pueden escribir los vecinos interesados.

Mientras tanto, la Asociación de Vecinos del Agra del Orzán, a la espera todavía de que sus estatutos sean aprobados, ha iniciado sus actividades con la realización de una encuesta entre los residentes para conocer su opinión sobre los principales problemas del barrio.

7 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | Estreno de la primera zarzuela gallega en el Teatro Rosalía de Castro

Hoy, 7 de mayo de 1926, se celebrará en el Teatro Rosalía de Castro el festival de música gallega organizado por la agrupación coral “Saudade”. El programa del espectáculo no puede ser más sugerente y atractivo, ya que además del ansiado estreno de la primera zarzuela gallega, “A pobriña qu’está xorda”, que en el ensayo general celebrado ayer noche en el propio Teatro ha impresionado muy gratamente, se pondrán en escena las dos principales obras del repertorio de “Saudade”. La función comenzará a las diez y media de la noche.

Por otra parte, continúan celebrándose en la Audiencia los exámenes de los aspirantes a obtener el certificado de aptitud para poder desempeñar plazas de secretarios y suplentes de los Juzgados municipales.

Además, hoy comienzan en la iglesia de Santa Lucía los solemnes cultos del triduo que las Religiosas Adoratrices de esta capital dedican a la fundadora de la Beata María Micaela del Santísimo Sacramento. A las ocho de la tarde comenzarán los ejercicios, en los cuales predicará el Padre Juan Prieto, religioso Dominico.