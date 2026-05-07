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A Coruña

Fernando Cobián y Jaime Araujo se disputarán la presidencia del Náutico

El calendario electoral se fijará a partir del próximo 15 de mayo

Doda Vázquez
Doda Vázquez
07/05/2026 20:26
Club Náutico
Club Náutico
Archivo El Ideal Gallego
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Dos candidaturas, una liderada por el actual dirigente, Fernando Cobián, y otra encabezada por Jaime Araujo, se disputarán la presidencia del Real Club Náutico. 

Tras la presentación de las dos candidaturas, se abre ahora un plazo de alegaciones, que se extenderá hasta el próximo jueves 14 de mayo. A partir del día 15, según confirma el secretario del club, Carlos Etcheverría, será cuando se fije el calendario electoral y se decida la fecha para la asamblea extraordinaria en la que se votará por uno u otro candidato. Las elecciones serán, de cualquier forma, debido a los plazos que marcan los estatutos, en el mes de junio. 

La candidatura encabezada por Fernando Cobián esta compuesta por: Vicepresidente: Francisco Javier González-Moro Méndez. 

Comodoro: Jorge Etcheverría Mazaira 

Secretario: Carlos Etcheverría Hermida

Vicesecretario: Antonio Raimundo Cárdenas Botas

Tesorero: Enrique García Peralbo

Contador: Boris David Mosquera Gíndele

Vocal de Vela: Fernando González del Castillo Campos

Vocal de Infraestructuras: Antonio Alfeirán Espinosa

Vocal de Actividades Sociales: María Rosa Peña Díaz

Vocal de Relaciones Públicas: Esther María Blanco Goyanes

Vocal primero: Iñigo Sáenz de Buruaga Ozores

Vocal segundo: David Rivero Martínez

Vocal tercero: Antón Cobián Muñoz

La lista de Fernando Araujo incluye también a: 

Vicepresidente: Fernando Mitchell Esclusa

Comodoro: Ramón Rafael Cobián Tovar 

Secretario: Juan Antonio Armenteros Cuetos 

Vicesecretario: Gonzálo Etcheverría Laredo 

Tesorero: Antonio Julián Fernández-Montells Rodríguez 

Contador: Santiago Sierra Martí 

Vocal de Vela: José María Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor 

Vocal de Infraestructuras: Patricio Aguilar Cavanillas 

Vocal de Actividades Sociales: Carlota Cillero Liñares 

Vocal de Relaciones Públicas: María Dolores López Sánchez 

Vocal primero: Guillermo Blanco García 

Vocal segundo: Juana Isabel Ferreiro López-Riobo

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