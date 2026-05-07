Fernando Cobián y Jaime Araujo se disputarán la presidencia del Náutico

Club Náutico Archivo El Ideal Gallego

Dos candidaturas, una liderada por el actual dirigente, Fernando Cobián, y otra encabezada por Jaime Araujo, se disputarán la presidencia del Real Club Náutico.

Tras la presentación de las dos candidaturas, se abre ahora un plazo de alegaciones, que se extenderá hasta el próximo jueves 14 de mayo. A partir del día 15, según confirma el secretario del club, Carlos Etcheverría, será cuando se fije el calendario electoral y se decida la fecha para la asamblea extraordinaria en la que se votará por uno u otro candidato. Las elecciones serán, de cualquier forma, debido a los plazos que marcan los estatutos, en el mes de junio.

La candidatura encabezada por Fernando Cobián esta compuesta por: Vicepresidente: Francisco Javier González-Moro Méndez.

Comodoro: Jorge Etcheverría Mazaira

Secretario: Carlos Etcheverría Hermida

Vicesecretario: Antonio Raimundo Cárdenas Botas

Tesorero: Enrique García Peralbo

Contador: Boris David Mosquera Gíndele

Vocal de Vela: Fernando González del Castillo Campos

Vocal de Infraestructuras: Antonio Alfeirán Espinosa

Vocal de Actividades Sociales: María Rosa Peña Díaz

Vocal de Relaciones Públicas: Esther María Blanco Goyanes

Vocal primero: Iñigo Sáenz de Buruaga Ozores

Vocal segundo: David Rivero Martínez

Vocal tercero: Antón Cobián Muñoz

La lista de Fernando Araujo incluye también a:

Vicepresidente: Fernando Mitchell Esclusa

Comodoro: Ramón Rafael Cobián Tovar

Secretario: Juan Antonio Armenteros Cuetos

Vicesecretario: Gonzálo Etcheverría Laredo

Tesorero: Antonio Julián Fernández-Montells Rodríguez

Contador: Santiago Sierra Martí

Vocal de Vela: José María Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor

Vocal de Infraestructuras: Patricio Aguilar Cavanillas

Vocal de Actividades Sociales: Carlota Cillero Liñares

Vocal de Relaciones Públicas: María Dolores López Sánchez

Vocal primero: Guillermo Blanco García

Vocal segundo: Juana Isabel Ferreiro López-Riobo