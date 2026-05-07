Fernando Cobián y Jaime Araujo se disputarán la presidencia del Náutico
El calendario electoral se fijará a partir del próximo 15 de mayo
Dos candidaturas, una liderada por el actual dirigente, Fernando Cobián, y otra encabezada por Jaime Araujo, se disputarán la presidencia del Real Club Náutico.
Tras la presentación de las dos candidaturas, se abre ahora un plazo de alegaciones, que se extenderá hasta el próximo jueves 14 de mayo. A partir del día 15, según confirma el secretario del club, Carlos Etcheverría, será cuando se fije el calendario electoral y se decida la fecha para la asamblea extraordinaria en la que se votará por uno u otro candidato. Las elecciones serán, de cualquier forma, debido a los plazos que marcan los estatutos, en el mes de junio.
La candidatura encabezada por Fernando Cobián esta compuesta por: Vicepresidente: Francisco Javier González-Moro Méndez.
Comodoro: Jorge Etcheverría Mazaira
Secretario: Carlos Etcheverría Hermida
Vicesecretario: Antonio Raimundo Cárdenas Botas
Tesorero: Enrique García Peralbo
Contador: Boris David Mosquera Gíndele
Vocal de Vela: Fernando González del Castillo Campos
Vocal de Infraestructuras: Antonio Alfeirán Espinosa
Vocal de Actividades Sociales: María Rosa Peña Díaz
Vocal de Relaciones Públicas: Esther María Blanco Goyanes
Vocal primero: Iñigo Sáenz de Buruaga Ozores
Vocal segundo: David Rivero Martínez
Vocal tercero: Antón Cobián Muñoz
La lista de Fernando Araujo incluye también a:
Vicepresidente: Fernando Mitchell Esclusa
Comodoro: Ramón Rafael Cobián Tovar
Secretario: Juan Antonio Armenteros Cuetos
Vicesecretario: Gonzálo Etcheverría Laredo
Tesorero: Antonio Julián Fernández-Montells Rodríguez
Contador: Santiago Sierra Martí
Vocal de Vela: José María Martínez de Ubago Álvarez de Sotomayor
Vocal de Infraestructuras: Patricio Aguilar Cavanillas
Vocal de Actividades Sociales: Carlota Cillero Liñares
Vocal de Relaciones Públicas: María Dolores López Sánchez
Vocal primero: Guillermo Blanco García
Vocal segundo: Juana Isabel Ferreiro López-Riobo