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A Coruña

El vuelco de un coche en A Pasaxe provoca un embotellamiento

Abel Peña
Abel Peña
07/05/2026 20:16
Vuelco en A PAsaxe
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A las siete y diez de la tarde se produjo un siniestro en el puente de A Pasaxe; un vuelco de un turismo, Acudió al lugar la Policía Local primero, y poco después la Guardia Civil, pero la normalidad no se recuperó hasta las 19.50 horas. 

El conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra el quitamiedos del paseo elevado, cortando de forma efectiva le tráfico en dirección entrada hacia A Coruña. El resultado fue el embotellamiento de todo el tráfico proveniente de Santa Cristina. 

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