El vuelco de un coche en A Pasaxe provoca un embotellamiento

Vuelco en A PAsaxe German Barreiros

A las siete y diez de la tarde se produjo un siniestro en el puente de A Pasaxe; un vuelco de un turismo, Acudió al lugar la Policía Local primero, y poco después la Guardia Civil, pero la normalidad no se recuperó hasta las 19.50 horas.

El conductor perdió el control de su vehículo y se estrelló contra el quitamiedos del paseo elevado, cortando de forma efectiva le tráfico en dirección entrada hacia A Coruña. El resultado fue el embotellamiento de todo el tráfico proveniente de Santa Cristina.