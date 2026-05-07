El proyecto conjunto de los puertos de A Coruña y Ferrol en eólica marina generará "miles de puestos de trabajo" en los próximos años

Vista del muelle del Puerto Exterior de Langosteira Germán Barreiros

El proyecto Golfo Ártabro-Offshore Wind, de la agrupación formada por el Puerto de A Coruña y el de Ferrol, recibirá casi cien millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para acelerar la transición energética y la electrificación. En este caso, se trata de una cantidad destinada al desarrollo de la eólica marina, que supondrá la creación de un elevado número de puestos de trabajo.

En concreto, según informaron fuentes del Gobierno, se dotaría de dos partidas, una de 97,4 millones y otra de 2,55 al proyecto de A Coruña y Ferrol, cuyo objetivo es desarrollar las capacidades de sus dársenas exteriores y aprovechar sinergias para conformar un hub estratégico de eólica marina en torno al golfo Ártabro. "Estamos muy satisfechos. Han sido más de tres años de un trabajo muy intenso de todo nuestro equipo para desarrollar este proyecto, No ha sido una lotería, sino que es fruto del esfuerzo", señala el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado.

"Cuando vimos las bases, sabíamos que teníamos posibilidades. La propuesta conjunta con Ferrol era ganadora y muy trabajada. Uno de los puntos en los que las inversiones serán más fuertes en los próximos años es la energía eólica producida en el mar. Toda Europa menos España y Portugal tienen ya proyectos en marcha. Esto es un sector nuevo y en crecimiento ya asentado en los países del norte, y Francia y Gran Bretaña también empujan. En España vamos más lentos, pero esto supone un impulso y que generará un gran número de puestos de trabajo en la zona de A Corña y Ferrol en las próximas décadas", explica Fernández Prado.

En todo caso, actualmente resulta difícil concretar la cifra de empleos que se pueden crear, pero lo que sí es seguro es que será notable. "Prefiero no dar una cifra todavía, pero está claro que esto es un sector en crecimiento por el que Europa apuesta muy fuerte. Seguramente sean miles de puestos de trabajo, pero es prematuro hablar de eso ahora y hay que ir paso a paso. Pero ya el hecho de invertir cien millones de euros en obra ya son cientos de empleos directos solo en la obra ya el año que viene", afirma el presidente de la Autoridad Portuaria.

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Aunque todavía no se conocen los detalles exactos del plan, lo cierto es que sus líneas maestras están ya definidas. "Queremos acabar el proyecto en julio. Vamos a hacer unos 400 metros de muelle. Este proyecto ya está generando empleo en ingeniería, luego será en construcción... es una cadena que ya está en marcha. El Puerto Exterior está muy construido, pero hay una parte aún sin muelle. Estos 400 metros se sumarán al kilómetro y medio que ya está construido. Desde que se adjudiquen los fondos, tendremos 48 meses para hacer la obra", finaliza.