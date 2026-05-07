Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

El proyecto conjunto de los puertos de A Coruña y Ferrol en eólica marina generará "miles de puestos de trabajo" en los próximos años

El plan Golfo Ártabro-Offshore Wind recibirá casi cien millones de euros en ayudas

Omar Bello
Omar Bello
07/05/2026 14:38
Vista del muelle del Puerto Exterior de Langosteira
Vista del muelle del Puerto Exterior de Langosteira
Germán Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

El proyecto Golfo Ártabro-Offshore Wind, de la agrupación formada por el Puerto de A Coruña y el de Ferrol, recibirá casi cien millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para acelerar la transición energética y la electrificación. En este caso, se trata de una cantidad destinada al desarrollo de la eólica marina, que supondrá la creación de un elevado número de puestos de trabajo.

En concreto, según informaron fuentes del Gobierno, se dotaría de dos partidas, una de 97,4 millones y otra de 2,55 al proyecto de A Coruña y Ferrol, cuyo objetivo es desarrollar las capacidades de sus dársenas exteriores y aprovechar sinergias para conformar un hub estratégico de eólica marina en torno al golfo Ártabro. "Estamos muy satisfechos. Han sido más de tres años de un trabajo muy intenso de todo nuestro equipo para desarrollar este proyecto, No ha sido una lotería, sino que es fruto del esfuerzo", señala el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado. 

"Cuando vimos las bases, sabíamos que teníamos posibilidades. La propuesta conjunta con Ferrol era ganadora y muy trabajada. Uno de los puntos en los que las inversiones serán más fuertes en los próximos años es la energía eólica producida en el mar. Toda Europa menos España y Portugal tienen ya proyectos en marcha. Esto es un sector nuevo y en crecimiento ya asentado en los países del norte, y Francia y Gran Bretaña también empujan. En España vamos más lentos, pero esto supone un impulso y que generará un gran número de puestos de trabajo en la zona de A Corña y Ferrol en las próximas décadas", explica Fernández Prado.

En todo caso, actualmente resulta difícil concretar la cifra de empleos que se pueden crear, pero lo que sí es seguro es que será notable. "Prefiero no dar una cifra todavía, pero está claro que esto es un sector en crecimiento por el que Europa apuesta muy fuerte. Seguramente sean miles de puestos de trabajo, pero es prematuro hablar de eso ahora y hay que ir paso a paso. Pero ya el hecho de invertir cien millones de euros en obra ya son cientos de empleos directos solo en la obra ya el año que viene", afirma el presidente de la Autoridad Portuaria.

Vista del Puerto Exterior de Langosteira

El Gobierno asigna casi 100 millones de euros a los puertos de A Coruña y Ferrol para eólica marina

Más información

Aunque todavía no se conocen los detalles exactos del plan, lo cierto es que sus líneas maestras están ya definidas. "Queremos acabar el proyecto en julio. Vamos a hacer unos 400 metros de muelle. Este proyecto ya está generando empleo en ingeniería, luego será en construcción... es una cadena que ya está en marcha. El Puerto Exterior está muy construido, pero hay una parte aún sin muelle. Estos 400 metros se sumarán al kilómetro y medio que ya está construido. Desde que se adjudiquen los fondos, tendremos 48 meses para hacer la obra", finaliza. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Alfredo Sellier y Xosé Manuel Casabella

Alfredo Sellier y Xosé Manuel Casabella: “Las vistas de A Coruña son atractivas y con el teleférico sería tenerlas desde el mismo puerto”
Noela Rey Méndez
Vista del muelle del Puerto Exterior de Langosteira

El proyecto conjunto de los puertos de A Coruña y Ferrol en eólica marina generará "miles de puestos de trabajo" en los próximos años
Omar Bello
Futuro parque del Observatorio

El Gobierno local, sobre el Parque del Observatorio: "El 83% de algo é mellor que o 100% de nada"
Abel Peña
Diana Piñeiro, alcaldesa de Cambre

Cambre extiende el servicio de conserjería a todos los centros educativos al incorporarlo a tiempo completo al Emilio González López
Redacción