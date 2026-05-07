EL IES Fernando Wirtz crea 'ArgaQuest', un videojuego para dinamizar la lengua gallega

Los alumnos del IES Fernando Wirtz crearon un videojuego para dimanizar la lengua gallega Cedida

'ArgaQuest' es un proyecto educativo del IES Fernando Wirtz que busca dinamizar la lengua gallega mediante una propuesta innovadora que combina tecnología y aprendizaje, favoreciendo su presencia en nuevos espacios de interacción y promoviendo una relación más cercana, útil y positiva con la lengua en la comunidad educativa.

El proyecto aprovecha el potencial de las tecnologías digitales para crear nuevos ámbitos de uso del gallego dentro y fuera del centro. Su incorporación a entornos atractivos para el alumnado refuerza la presencia de la lengua en los espacios habituales de socialización de la juventud y contribuye a una percepción más actual y funcional del idioma.

Interfaz del videojuego ArgaQuest Cedida

Además, promueve el enriquecimiento del vocabulario mediante herramientas de consulta que permiten validar y descubrir nuevas palabras, fomentando el uso activo del gallego, la competencia léxica y la curiosidad lingüística. Mantiene una relación indirecta con la Real Academia Galega al emplear su diccionario como recurso de validación.

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Desarrollado con la participación de alumnado y profesorado de distintos niveles y enseñanzas: 3º y 4º de la ESO, segundo ciclo de Formación Profesional Dual Intensiva DAW y 1º ciclo de Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones. Colaboraron en las fases de diseño, desarrollo, pruebas y difusión, integrando conocimientos de informática, expresión gráfica, lengua gallega y orientación laboral en un enfoque interdisciplinar.

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Con el apoyo de la dirección del centro, la iniciativa está coordinada por Fernando Rodríguez (coordinación general y gestión de la web y la API de la aplicación, del departamento de Informática), Laura Ramos (coordinación y supervisión lingüística, del departamento de Lengua y Literatura Gallega y EDLG), Marta Lucía Iglesias (coordinación y análisis de mercado y viabilidad, del departamento de Formación y Orientación Laboral), Francisco Jaureguizar Ortiz (coordinación de la identidad visual del videojuego, del departamento de Artes Plásticas) y Verónica Bravo (coordinación de la elección del nombre de marca, pruebas de la aplicación y difusión del proyecto, del departamento de Sistemas y Aplicaciones Informáticas).

Además de haber tenido una excelente acogida, 'ArgaQuest' es candidato al Premio Rosalía de Castro da Lingua de la Diputación da Coruña y al Premio a Proyectos de Innovación Educativa en Dinamización Lingüística de la Xunta de Galicia.

Se puede acceder de manera gratuita al videojuego a través del siguiente enlace: https://argaquest.fernandowirtz.com/