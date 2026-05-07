Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

EL IES Fernando Wirtz crea 'ArgaQuest', un videojuego para dinamizar la lengua gallega

El proyecto compite por el Premio Rosalía de Castro da Lingua de la Diputación da Coruña 

Redacción
07/05/2026 19:33
ArgaQuest, IES Federico Wirtz
Los alumnos del IES Fernando Wirtz crearon un videojuego para dimanizar la lengua gallega
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

'ArgaQuest' es un proyecto educativo del IES Fernando Wirtz que busca dinamizar la lengua gallega mediante una propuesta innovadora que combina tecnología y aprendizaje, favoreciendo su presencia en nuevos espacios de interacción y promoviendo una relación más cercana, útil y positiva con la lengua en la comunidad educativa.

El proyecto aprovecha el potencial de las tecnologías digitales para crear nuevos ámbitos de uso del gallego dentro y fuera del centro. Su incorporación a entornos atractivos para el alumnado refuerza la presencia de la lengua en los espacios habituales de socialización de la juventud y contribuye a una percepción más actual y funcional del idioma.

ArgaQuest_Interfaz
Interfaz del videojuego ArgaQuest
Cedida

Además, promueve el enriquecimiento del vocabulario mediante herramientas de consulta que permiten validar y descubrir nuevas palabras, fomentando el uso activo del gallego, la competencia léxica y la curiosidad lingüística. Mantiene una relación indirecta con la Real Academia Galega al emplear su diccionario como recurso de validación.

Raquel Maquieira, durante la jornada de la Cámara de Comercio

La IA, a debate en A Coruña: “Vuestros hijos y nietos van a trabajar en profesiones que hoy no existen”

Más información

Desarrollado con la participación de alumnado y profesorado de distintos niveles y enseñanzas: 3º y 4º de la ESO, segundo ciclo de Formación Profesional Dual Intensiva DAW y 1º ciclo de Formación Profesional Básica de Informática y Comunicaciones. Colaboraron en las fases de diseño, desarrollo, pruebas y difusión, integrando conocimientos de informática, expresión gráfica, lengua gallega y orientación laboral en un enfoque interdisciplinar.

Bomberos, sanitarios, Policía y Guardia Civil intervienen en un accidente en Pontevedra

La Xunta prueba la IA para mejorar la respuesta a llamadas de emergencia

Más información

Con el apoyo de la dirección del centro, la iniciativa está coordinada por Fernando Rodríguez (coordinación general y gestión de la web y la API de la aplicación, del departamento de Informática), Laura Ramos (coordinación y supervisión lingüística, del departamento de Lengua y Literatura Gallega y EDLG), Marta Lucía Iglesias (coordinación y análisis de mercado y viabilidad, del departamento de Formación y Orientación Laboral), Francisco Jaureguizar Ortiz (coordinación de la identidad visual del videojuego, del departamento de Artes Plásticas) y Verónica Bravo (coordinación de la elección del nombre de marca, pruebas de la aplicación y difusión del proyecto, del departamento de Sistemas y Aplicaciones Informáticas).

Además de haber tenido una excelente acogida, 'ArgaQuest' es candidato al Premio Rosalía de Castro da Lingua de la Diputación da Coruña y al Premio a Proyectos de Innovación Educativa en Dinamización Lingüística de la Xunta de Galicia

Se puede acceder de manera gratuita al videojuego a través del siguiente enlace: https://argaquest.fernandowirtz.com/

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Inés Rey, esta semana, en la reapertura de la biblioteca

Los vecinos de Los Rosales, molestos con las obras de su centro cívico: "Hemos tardado meses para tener un espacio a medias"
Dani Sánchez
Club Náutico

Fernando Cobián y Jaime Araujo se disputarán la presidencia del Náutico
Doda Vázquez
Vuelco en A PAsaxe

El vuelco de un coche en A Pasaxe provoca un embotellamiento
Abel Peña
Fachada de Expocoruña

De la fiebre por las hamburguesas a la pasión por las tartas de queso: A Coruña acogerá el CheeseCake fest
Ana Herrero