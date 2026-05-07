El Gobierno local, sobre el Parque del Observatorio: "El 83% de algo é mellor que o 100% de nada"

Futuro parque del Observatorio Cedida

El concejal de Planificación Estratégica y portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, comentó los últimos cambios sobre el polígono urbanístico del Parque del Observatorio, que llevarán a su aprobación inicial en el próximo pleno. "O 83% de algo é mellor que o 100% de nada", sentención.

Lage se refería así al hecho de que el 83% del polígono será espacio público, incluidos 13.000 metros cuadrados para zonas verdes, de un total de 23.000. Los vecinos del Agra del Orzán querrían aún más espacio, dado que su barrio está muy densamente evitado y carecen de parques. Pero Lage, que señaló que de las 200 viviendas planeadas, el 40% serán protegidas, insiste en que se ha hecho todo lo posible.

Después de tener que retirar la modificación en el PGOM (Plan General de Ordenación Municipal) en el último pleno por falta de apoyo, el Gobierno local ha estado negociando con el BNG. "Política útil", lo denominó. El resultado es que se ha reducido la edificabilidad, asegura Lage. Todo lo posible, sin poner en peligro la viabilidad del proyecto.

Así, el inmueble que aparecía a la entrada del parque, a mano derecha, frente a Pascual Veiga, ha sido eliminado, y se ha reducido la edificabilidad de otro más, que se encontraba detrás de este. En cuanto al tapiado de las medianeras, s resolverá a través de muralismo y vegetación. De esta manera, la zona se vuelve mucho más abierta.

"Entendemos que a aspiración veciñal sea do 100% do espazo público, pero iso faría que a indemnización aos propietarios fose moi grande", explicó el portavoz del Gobierno local. En efecto, una parte muy importante del polígono es propiedad privada, y los dueños esperan beneficiarse con la construcción de viviendas. "A propiedade privada está protexida en España, e espero que por moitos anos", recordó.

A mayores, se contempla la construcción de un aparcamiento subterráneo que podría albergar 350 plazas, aunque todavía no hay un proyecto. "O cal, nun barrio cunha densidade de poboación tan alta tambén é unha boa decisión", apuntó. Este aparcamiento será público, aunque de gestión privada. "Nós estamos en política para facer posible os soños dos soños. Neste caso, chegamos ao 83% dos soños”.