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A Coruña

El 091 detiene a tres 'camellos' en A Coruña en lo que va de semana

Cocaína, éxtasis, cocaína rosa y hachís era la variada oferta de drogas que llevaban encima

Abel Peña
Abel Peña
07/05/2026 13:39
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La Policía Nacional detuvo esta semana a tres sospechosos de tráfico de drogas a pequeña escala. uno en la avenida de Os Mallos, otro en la ronda de Nelle y el tercero, en la estación de autobuses. Todos son viejos conocidos de las autoridades, y el cargo es el mismo: delito contra la seguridad pública. 

La primera actuación tuvo lugar a las siete de la tarde del martes, en la avenida de Os Mallos. Allí cogieron infraganti los agentes a un sospechoso que llevaba seis gramos de cocaína y cuatro de MDMA, una droga sintética conocida como éxtasis. También llevaba 380 euros en efectivo.

La segunda intervención tuvo lugar ese mismo día pero  a las 20:30 horas, en la Ronda de Nelle. El sospechoso trató de deshacerse de un paquete tirándolo a un portal para luego huir pero se le detuvo a los pocos metros. En cuanto al bulto, contenía 13 gramos de cocaína rosa. Se trata de otra droga sintética, también conocida como 'tusi'

En la estación de autobuses

El último arresto lo practicó la Brigada Móvil-Policía en el Transporte, a las 17.00 horas de ayer. Los agentes de esta unidad, que vigila autobuses y trenes,  descubrieron a un sujeto que les pareció sospechoso esperando en la dársena de salida de la estación de autobuses

El registró demostró que llevaba ocultos 300 gramos de hachís distribuidos en tres paquetes diferenciados, repartidos en el interior del forro de su chaqueta. También trató de huir hacia el centro comercial Cuatro Caminos, pero lo atraparon en Alcalde Marchesi.

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