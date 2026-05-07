Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Dúas alumnas da Universidade da Coruña son galardoadas cos premios Valedora do Pobo

Jimena Cardona Felipe e Genoveva Gundín González foron recoñecidas polos seus traballos en materia de igualdade e dereitos das mulleres 

Redacción
07/05/2026 17:43
El grupo de estudiantes de la UDC reconocidas con el premio Valedora do Pobo en 2025 
Archivo El Ideal Gallego 
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

As estudantes da Universidade da Coruña Jimena Cardona Felipe e Genoveva Gundín González acaban de ser galardoadas na VI Edición dos Premios Valedora do Pobo aos mellores Traballos de Fin de Grao (TFG) e de Fin de Máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres.

No caso de Jimena Cardona Felipe recibe o premio ex aequo na categoría de TFG polo seu traballo 'Violencia en la pornografía y su impacto en las prácticas sexuales de los jóvenes universitarios/as: Un estudio cualitativo en la UdC'. Unha reflexión acerca da influencia da pornografía na sexualidade do estudantado universitario.

El profesor Ricardo García Mira

Un profesor de A Coruña, entre la élite académica internacional tras su nombramiento en Taiwán

Más información

No seu estudo, a través da observación participante e da realización de entrevistas en profundidade, móstrase como esta industria reproduce imaxes violentas que lexitiman e perpetúan relacións sexuais de desigualdade, tendo implicacións nas prácticas sexuais da mocidade, reproducindo unha xerarquía sexual onde os homes posúen o poder e o control, e as mulleres aprenden a erotizar a súa propia sumisión.

O premio de Genoveva Gundín González, na categoría de TFM, tamén ex aequo, ven polo seu traballo titulado Los derechos afectivos y sexuales de las mujeres mayores: un estudio piloto en una gran urbe gallega y su área metropolitana”, que aborda a sexualidade das mulleres maiores de 65 anos, a partir dun estudo piloto realizado na cidade da Coruña e a súa área metropolitana.

CITIC UDC

La UDC impulsa un emulador cuántico pionero al servicio de la investigación

Más información

O traballo constata como a falta de educación afectivo-sexual, os estigmas idadistas e os mandatos patriarcais condicionan o seu benestar. Como resposta, deséñase unha proposta socioeducativa con metodoloxías como Círculos de Mulleres, Grupos de Axuda Mutua (GAM), Aprendizaxe Colaborativa e/ou Cooperativa (ApC), e Ikigai, orientadas ao empoderamento e a resignificación positiva do desexo na vellez. 

A Valedora do Pobo convoca anualmente os Premios aos mellores Traballos Fin de Grao (TFG) e Traballos Fin de Máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres en colaboración coas tres universidades públicas galegas (UDC, USC e Uvigo). O obxectivo é recoñecer aqueles traballos académicos que destaquen polo seu valor na promoción da igualdade e os dereitos das mulleres.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

La cantante colombiana Shakira durante un concierto en Ciudad de México

La canción 'Dai Dai', de Shakira, será el himno oficial del Mundial de Fútbol de 2026
EFE
El ideal gallego

Así será la Batalla Naval de las Fiestas de María Pita
Óscar Ulla
Duna Riazor

La retirada de la duna de Riazor avanza a gran ritmo
Redacción
El ideal gallego

Más de diez mil personas sin empleos serán formadas en los ámbitos más demandados por las empresas
Europa Press