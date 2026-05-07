Dúas alumnas da Universidade da Coruña son galardoadas cos premios Valedora do Pobo
Jimena Cardona Felipe e Genoveva Gundín González foron recoñecidas polos seus traballos en materia de igualdade e dereitos das mulleres
As estudantes da Universidade da Coruña Jimena Cardona Felipe e Genoveva Gundín González acaban de ser galardoadas na VI Edición dos Premios Valedora do Pobo aos mellores Traballos de Fin de Grao (TFG) e de Fin de Máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres.
No caso de Jimena Cardona Felipe recibe o premio ex aequo na categoría de TFG polo seu traballo 'Violencia en la pornografía y su impacto en las prácticas sexuales de los jóvenes universitarios/as: Un estudio cualitativo en la UdC'. Unha reflexión acerca da influencia da pornografía na sexualidade do estudantado universitario.
No seu estudo, a través da observación participante e da realización de entrevistas en profundidade, móstrase como esta industria reproduce imaxes violentas que lexitiman e perpetúan relacións sexuais de desigualdade, tendo implicacións nas prácticas sexuais da mocidade, reproducindo unha xerarquía sexual onde os homes posúen o poder e o control, e as mulleres aprenden a erotizar a súa propia sumisión.
O premio de Genoveva Gundín González, na categoría de TFM, tamén ex aequo, ven polo seu traballo titulado “Los derechos afectivos y sexuales de las mujeres mayores: un estudio piloto en una gran urbe gallega y su área metropolitana”, que aborda a sexualidade das mulleres maiores de 65 anos, a partir dun estudo piloto realizado na cidade da Coruña e a súa área metropolitana.
O traballo constata como a falta de educación afectivo-sexual, os estigmas idadistas e os mandatos patriarcais condicionan o seu benestar. Como resposta, deséñase unha proposta socioeducativa con metodoloxías como Círculos de Mulleres, Grupos de Axuda Mutua (GAM), Aprendizaxe Colaborativa e/ou Cooperativa (ApC), e Ikigai, orientadas ao empoderamento e a resignificación positiva do desexo na vellez.
A Valedora do Pobo convoca anualmente os Premios aos mellores Traballos Fin de Grao (TFG) e Traballos Fin de Máster (TFM) en materia de igualdade e dereitos das mulleres en colaboración coas tres universidades públicas galegas (UDC, USC e Uvigo). O obxectivo é recoñecer aqueles traballos académicos que destaquen polo seu valor na promoción da igualdade e os dereitos das mulleres.