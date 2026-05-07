De la fiebre por las hamburguesas a la pasión por las tartas de queso: A Coruña acogerá el CheeseCake fest

Fachada de Expocoruña Ayuntamiento de A Coruña

En los últimos años estamos viviendo un 'boom' de las hamburguesas que se ha traducido en la aparición de festivales dedicados exclusivamente a esta preparación. Otro plato con muchos adeptos, en este caso dulce, son las tartas de queso, que también tendrán su propio evento.

Del 15 al 17 de mayo, ExpoCoruña será testigo de su festín más dulce gracias a CheeseCake Fest, un evento dedicado a este postre que ya ha pasado por otras ciudades como Vigo o León y que también pasará por Ourense a finales de mes.

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El evento abrirá sus puertas el viernes 15 de mayo a las 16.00 horas y permanecerá abierto hasta las 22.00 horas. El sábado 16 el horario será de 12.00 a 14.30 y de 16.00 a 23.00 horas y el domingo 17 de 12.00 a 14.30 y de 16.00 a 22.00 horas.

Los asistentes podrán disfrutar del sabor tradicional o, como apuntan en las imágenes promocionales, diversos sabores como frutas, pistachos o diferentes tipos de galletas.

Esta preparación dulce está en auge desde hace unos años. Hasta tal punto que en los últimos años han nacido por diferentes rincones de la ciudad diferentes establecimientos dedicados en exclusiva a las tartas de queso, ofreciendo también los sabores más tradicionales o sabores más atrevidos.