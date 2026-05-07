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A Coruña

David Pujades | “Los jóvenes del Barrio de las Flores merecen ser decisivos al organizar las fiestas”

Omar Bello
Omar Bello
07/05/2026 17:12
Dani PatiÃ±o- David Pujadas, fiestas Barrio de las Flores
David Pujades, tercero por la izquierda, este jueves junto a varios jóvenes del Barrio de las Flores
Dani Patino
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Las fiestas del Barrio de las Flores serán protagonistas durante todo este fin de semana, desde este viernes hasta el domingo. Cañita Brava será el pregonero a las 19.30 horas, y después llegará el festival de música ‘Urban Bloom’ con nombres reconocidos como Al Safir, Boby Drake, Joven Tensa & Kid Fisto, Rookah, Antía, Mark Adams, Tandub y DJ Hugo Mosquera. Para el sábado quedará un temática más tradicional y el domingo habrá numerosas actividades para cerrar el fin de semana. David Pujades, portavoz de la plataforma vecinal que organiza estos festejos, desgrana todos los detalles.

¿Cuáles son sus expectativas para este año?

La verdad es que son buenas. Ya llevamos tiempo trabajando la misma directiva y eso lo facilita todo, ya que cada año ganamos en experiencia. Los vecinos también colaboran y son muy participativos, y eso es muy bueno. Esperamos que vengan miles de personas.

Por evitar confusiones, conviene dejar claro que estas fiestas ya no tienen nada que ver con el festival Flores Rock.

Exactamente. El Flores Rock nació dentro del programa de fiestas del barrio, y a raíz de su éxito se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento y se convirtió en un festival municipal, como puede ser el Noroeste, por poner un ejemplo. El Flores Rock es ahora algo totalmente aparte, aunque nosotros seguimos colaborando. Pero ya es independiente.

Entiendo que supone un orgullo el hecho de que algo que nace en el barrio sea al final patrimonializado por el Ayuntamiento.

Claro que sí. De hecho, como ahora ya no tenemos el Flores Rock dentro del programa de fiestas del barrio, quedó libre un día, que destinamos a la música urbana. Hay que tener en cuenta que en todo el equipo de la plataforma vecinal que organiza las fiestas hay muchas edades diferentes. Hay mucha gente joven, de entre 15 y 18 años, que no son precisamente rockeros. Es cierto que esa música les acaba entrando por los oídos, pero les gusta más todo el tema de la música urbana. Ellos son los que participan en la selección de los artistas de ese estilo.

¿Supone alguna diferencia para ustedes que sean eventos separados a la hora de preparar las fiestas?

Claro. La salida del Flores Rock nos obligó en parte a reiventarnos, y dejamos que sean los jóvenes los que lleven la iniciativa en las fiestas para que estén a su gusto. Se lo merecen por todo el trabajo que han hecho.

Es decir, que cada día se dedica a un tipo de fiesta diferente.

Sí. El viernes es para ese tipo de música urbana, con gente generalmente más joven. El sábado se va a dedicar a música tradicional gallega, con comida popular incluida. Queremos impulsar también eso y que sea como una romería, para que puedan participar también muchos niños. Queremos recuperar el concepto de Festa dos Maios, que es algo ancestral que se está perdiendo en Galicia. Es algo muy ligado a la naturaleza y a la primavera, y buscamos darle a nuestras fiestas ese toque tradicional. El domingo tendremos nuestro típico mercado, con más de ochenta puestos de artesanía y segunda mano, y la fiesta de los callos, además del concurso de tortillas y zumba en el calle. También tendremos actuaciones de grupos locales.

¿Cómo valoran el nuevo modelo de gestión de las fiestas del Ayuntamiento?

El sistema nuevo de subvenciones facilita mucho la organización. Nos adelantan el dinero y eso nos permite avanzar, y si necesitamos algo están siempre dispuestos a ayudar. Para nosotros, resulta muy sencillo. Se organiza muy fácil y no tenemos ningún problema.

Castro, Mosquera y Pujades con el cartel de las fiestas

El Barrio de las Flores honrará el legado gallego en sus fiestas recuperando la tradición de Os Maios

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