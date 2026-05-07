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A Coruña

Alvedro registra su primer desvío tras absorber el tráfico de Santiago

Abel Peña
Abel Peña
07/05/2026 09:53
Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro
Un avión aterriza en la pista del aeródromo de Alvedro
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El aeropuerto coruñés registró esta mañana el desvío de un vuelo que, debido a la niebla, tuvo que poner rumbo a Peinador, en Vigo. Se trata del primer caso desde que, el 23 de abril, Alvedro asumió el tráfico aéreo de Santiago, cuyo aeropuerto de Lavacolla se encuentra en obras. 

Desde Alvedro vuela más alto. señalan que el avión, un vuelo de Iberia procedente de Barcelona, llegó en mal momento, cuando la visibilidad era peor, porque los anteriores había podido tomar tierra sin problemas. Por otro lado, también se había detectado un vuelo privado proveniente de Mallorca que tenía como destino A Coruña pero que se había desviado a Valencia. Sin embargo, desde AENA señalan que se fue un error de radar. 

Alberto Maroto, portavoz de Alvedro Vuela la Mas Alto remarcó que se trata de "un hecho muy puntual". 

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