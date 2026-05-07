A Coruña revalida su posición como "cidade de formación e emprego" con una nueva feria laboral

Alumnos, en uno de los expositores de la feria de ExpoCoruña Carlota Blanco

A Coruña sigue sumando galones como ciudad formativa. Así lo atestiguó esta mañana el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante su visita a la II Feria de Educación, Formación e Emprego, organizada por la Xunta en colaboración con la Cámara de Comercio en ExpoCoruña. Así, el titular de Educación señaló que la feria, que los alumnos visitan para conocer el panorama laboral y la oferta formativa del entorno de A Coruña, "é unha moi boa práctica para que os xóvenes se poidan orientar e coñecer as ofertas existentes no ámbito da FP e o universatiro e se poida contribuir a que tomen as súas decisións con máis información. "É a segunda feira que se fai na Coruña, unha cidade de formación e emprego", señaló.

El conselleiro visitó la feria acompañado de Antonio Couceiro, presidente de la Cámara de Comercio; Manuel Galdo, director de esta entidad; y Eugenia Pérez, directora xeral de FP de la Xunta. Allí comentó que "é unha moi boa práctica para que coñezan as profesions e para poñer en valor o traballo dos centros educativos". Asimismo, en su opinión, "é un indicador da saúde do entorno educativo da Coruña, que adoita ter moi bos resultados por parte dos visitantes, alumnos da ESO e de Bacharelato".

El evento forma parte de Galicia Educa, una estrategia de la Xunta para dar a conocer la oferta formativa y profesional del alumnado a través de iniciativas innovadoras y prácticas. Más de 3.500 estudiantes de múltiples centros educativos de la ciudad y el área metropolitana visitarán hoy la feria, en la que se encontrarán con más de 40 expositores entre centros de FP, institutos, universidades y empresas colaboradoras de la Cámara de Comercio.

Una feria variada

En la feria pudieron encontrarse de todo: puestos con drones, ejercicios deportivos, maquillaje y peluquería, confección, hostelería, juegos de mesa, artesanía e incluso un concurso audiovisual de la Escola de Imaxe e Son en el que podían competir con el mismo formato de Pasapalabra y tratar de convertirse en la Rosa Rodríguez del futuro. También hubo charlas sobre temas como la inteligencia artificial (IA), tan de actualidad, y toda una serie de actividades que los alumnos pudieron presenciar para desentrañar su futuro laboral.

Algunas de las actividades, de hecho, fueron organizadas por los propios alumnos de institutos. Así lo explica Paula Iglesia, profesora de Educación Física del IES Plurilingüe de Elviña, que acudió con sus alumnos al evento, donde hicieron un stand de juegos tradicionales gallegos. "Les enseña mucho porque les vale para ver cómo se organiza una actividad, que muchas veces no saben y piensan que es algo mucho más fácil", explica.

Precisamente, cerca de ellos llamaba la atención la actividad diseñada por el IES de Sabón. Los asistentes a la feria podían ver cómo sus alumnos iban descendiendo por una cuerda atada a las vigas superiores en el edificio entre sorpresa y asombro. La actividad, expone Elena González, profesora del ciclo medio de Guía Natural en el centro, se pensó para enseñar qué cosas hacen los alumnos de su ciclo. Entre ellas, descender por esta clase de cuerdas. No obstante, su centro tuvo stands de todo tipo, incluidos los de ciclos de hostelería o turismo, entre otros.

Alumnos como Francisco Parga, actualmente formándose en un ciclo de la Cámara de Comercio, valoran la oportunidad que brinda la feria: "Es útil porque ves un poco opciones de cada al futuro". Vanesa, alumna del cercano CIFP Someso, se expresa en parecidos términos. "Ya había venido otros años, es útil, ves muchas cosas y opciones distintas, con lo que te ayuda a pensar en el futuro", explica. Aunque de entre todos los motivos nobles para visitar la feria, quizá el más noble sea el amor que movió a su compañero de clase, Manuel: "Voy a estudiar otro ciclo porque allí está el chico que me gusta, y esto me sirve para ver cómo es".