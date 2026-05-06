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A Coruña

Vuelven los robos nocturnos en coches en O Castrillón

El incidente se dio en la misma cuenta que ya fue escenario de estos delitos hace quince días

Abel Peña
Abel Peña
06/05/2026 10:18
Coche con ventanilla rota por un robo en O Castrillón
Coche con ventanilla rota por un robo en O Castrillón
German Barreiros
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Los vecinos de O Castrillón amanecieron hoy con varios coches (por lo menos tres) con las ventanillas rotas y su contenido, robado. El incidente tuvo lugar en la cuesta que lleva desde el centro médico hasta la rotonda de Casablanca, donde ya había tenido lugar un sucesos semejante desde hace dos semanas. 

El lugar fue escogido porque no hay casas en esa vía, así que el ladrón pudo operar sin testigos. Los vecinos saben que es arriesgado estacionar allí el vehículo durante la noche, pero hay muy pocas opciones de aparcamiento en O Castrillón, sobre todo gratuito. 

Normalmente, siempre se cometen varios robos a la vez porque el botín que se puede obtener en cada vehículo es muy escaso. A veces ni siquiera se llevan nada. Este tipo de delitos suelen cometerlo toxicómanos que necesitan algo de dinero rápido para una dosis, y son multirreincidentes. 

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