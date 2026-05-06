Otra puesta de sol de película tiñe de naranja el horizonte de A Coruña

Atardecer en A Coruña Víctor Seoane

A Coruña anocheció con una puesta de sol de película, la escena que se podía observar desde los arenales de la playas del Orzán y Riazor, dejó el cielo teñido de colores vibrantes.

En la estampa resaltaban un conjunto de nubes azul oscuro, por las que se colaba un naranja intenso que cubría todo el horizonte. Un increíble atardecer que sorprendió a los coruñeses que se encontraban en las inmediaciones y con suerte pudieron presenciar el fenómeno.

En la jornada del jueves, según MeteoGalicia el tiempo sigue con inestabilidad debido a la presencia de aire frío. Se esperan nieblas matinales a primera hora de la mañana, con el transcurso del día aumentarán las nubes, que dejarán chubascos localmente tormentosos por la tarde. Para mañana el termómetro marcará 9 grados de mínima y 20 de máxima .