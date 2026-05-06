Reclaman al Gobierno central "abrir ya al público" el Pazo de Meirás

Los jardines del Pazo de Meirás Quintana

La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña ha reclamado al Gobierno central "abrir ya al público" el Pazo de Meirás, después de una respuesta del Ejecutivo a una pregunta del BNG respecto a la posible transferencia del inmueble a Galicia bajo la fórmula de cesión modal.

La CRMH recuerda que no se han creado las comisiones previstas, entre ellas, señala, la de asesoramiento científico y técnico con personas propuestas por la Administración del Estado, la Xunta, la Diputación de A Coruña, el Ayuntamiento de Sada y el de A Coruña.

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Por otra parte, indica que "la fórmula anunciada por el Estado para abordar cuestiones muy importantes relativas a los usos futuros y cesión del inmueble a Galicia puede ser siempre que el Estado actualice los objetivos y fines" del protocolo firmado.

Además, insiste en que los trabajos sobre la resignificación, usos futuros del bien y cesión modal del Pazo de Meirás a Galicia "deben comenzar sin más demora, una vez que la sentencia sobre la titularidad de Meirás ha adquirido firmeza y que la Administración del Estado es propietaria del bien".

En consecuencia con lo anterior, señala que "no existe ninguna justificación para que el Estado impida las visitas públicas al interior de las Torres u otras dependencias del Pazo" por lo que, añade, demandan "el cumplimiento de la legalidad" y que se permita el acceso "y disfrute público del bien".