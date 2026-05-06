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A Coruña

La nueva línea de negocio para el Langosteira: el mantenimiento de buques

El ‘Noble Valiant’ se convertirá en el segundo buque que este año entrará al Puerto Exterior a retirar sus hélices

Iván Aguiar
Iván Aguiar
06/05/2026 03:40
El barco 'Noble Valiant', camino de fondear en la ría de Ares
El barco 'Noble Valiant', a su llegada a A Coruña el pasado domingo
Javier Alborés
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A Coruña recibió el pasado domingo a la plataforma petrolífera flotante ‘Noble Valiant’, un buque de perforación de aguas ultraprofundas de la corporación Noble. Está fondeado en la ría de Ares, a la espera de poder entrar a Langosteira, donde retirará sus hélices para reducir su calado. Una vez lo haga, se dirigirá al astillero de Ferrol para someterse a reparaciones.

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Su barco gemelo, el ‘Noble Voyager’, protagonizó una operación idéntica en febrero de este año, cuando recaló en el Puerto Exterior para retirar sus hélices, para posteriormente navegar rumbo a la urbe ferrolana para realizar reparaciones. Una vez acabadas estas tareas, volvió a los muelles coruñeses para reinstalar la maquinaria que había retirado previamente.

Actividad

Este tipo de operaciones no eran frecuentes en el puerto coruñés hasta ahora. Este año ya se han realizado un total de dos, ambas dirigidas por la misma empresa, la corporación Noble. De este modo, se abre una nueva vía de negocio.

A consulta de este diario, la Autoridad Portuaria de A Coruña destaca que este tipo de operaciones muestran la “versatilidad” y la “capacidad” para albergar todo tipo de operaciones en Langosteira.

Además, explica que esto se traduce en una mayor “actividad económica” para los amarradores, los prácticos, remolcadores y para los encargados del avituallamiento a buques, que, de este modo, disponen de una mayor carga de trabajo al recalar un mayor número de buques.

Desde su entrada en funcionamiento en 2012, las instalaciones de Langosteira han recibido ya un total de catorce buques para realizar distintos trabajos de mantenimiento y reparación.

La combinación de grandes superficies disponibles, accesibilidad marítima, amplios calados y un entorno operativo seguro y moderno está situando a Langosteira como un destino cada vez más atractivo para armadores y operadores técnicos.

Esta nueva actividad de la dársena exterior consolida sus tráficos. En 2024 y 2025 se superaron los ocho millones de toneladas de mercancías cargadas y descargadas, y ya se han rebasado los 40 millones de toneladas desde 2012. Langosteira es la primera dársena de Galicia en volumen y movimiento de mercancías.

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