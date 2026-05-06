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A Coruña

Niños, padres y profesores unen sinergias en A Coruña por "un ensino público de calidade"

Más de medio millar de miembros de la comunidad educativa marcharon desde Cuatro Caminos al Obelisco

Dani Sánchez
Dani Sánchez
06/05/2026 20:29
Un momento de la movilización educativa, esta tarde, en Cuatro Caminos
Un momento de la movilización educativa, esta tarde, en Cuatro Caminos
Aitana Álvarez
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Más de dos meses después de que los niños se vistiesen de superhérores en la macromovilización educativa convocada por la Federación de ANPAs de Centros Públicos de la provincia de A Coruña, niños, padres y profesores volvieron a reunirse en la urbe herculina para "hacerse visible más allá que en los despachos" y reivindicar, en plena calle, "un ensino público de calidade".

Un momento de una de las movilizaciones del CEIP de Prácticas

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En este caso, numerosos colectivos como la Federación de ANPAs de la provincia de A Coruña, Asembleas Abertas do Ensino Público, sindicatos de profesorado (CIG, CUT, STEG, Solidariedade Obreira y CNT) y estudiantado (Fervenza, Erguer y el Sindicato de Estudantes), así como diversos miembros de la comunidad educativa, se reunieron en Cuatro Caminos desde las 18.00 horas para marchar en dirección al Obelisco. En concreto, lo hicieron más de medio millar, según datos de la Policía Local. Aunque, en realidad, la protesta formó parte de una jornada de movilizaciones convocadas en una veintena de ayuntamientos de Galicia.

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Las fotos de la concentracion por "un ensino público de calidade"

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Las reivindicaciones

Según los convocantes, esta manifestación nace de la necesidad de unir a toda la comunidad para "reivindicar solucións urxentes ante unha situación de falta de financiación, recursos humanos e deficiencias graves en infraestruturas; así coma a importancia de garantir unha atención real á diversidade  e a necesidade dun plan público e accesible de recursos que garantan unha escola pública, digna, segura e de calidade". 

Manifestación Federación Anpas

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Tal y como explica Cristina Novoa, miembro de la asociación de padres del CEIP de Prácticas, uno de los convocantes de la marcha, "todo revirte en todo". En este sentido, Novoa considera que es necesario unir sinergias con los profesores porque "son demandas conxuntas que nos benefician a todos".

Entre estas demandas, se encuentran las deficiencias estructurales de algunos colegios e institutos de la ciudad. Es el caso del propio CEIP de Prácticas, que todavía espera por su reforma integral tras una caída de cascotes en noviembre de 2024. Pero también del Wenceslao Fernández Flórez, un colegio que durante este diluvio invernal sufrió las peores consecuencias de los temporales y dejó varias aguas con goteras. No obstante, durante la manifestación también hubo espacio para reivindicar la falta de profesorado de atención especial, así como la necesidad de incrementar la financiación y los recursos en los centros.

Manifestación
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