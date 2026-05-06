Los pisos del esqueleto de Los Rosales rondan los 300.000 euros

Imagen virtual del nuevo edificio de Los Rosales Cedido

Durante mucho tiempo, Los Rosales contó entre sus edificios con un esqueleto de hormigón abandonado, uno de los muchos testimonios del estallido de la burbuja inmobiliaria que habían quedado en pie. Sin embargo, la reactivación del ladrillo y la necesidad acuciante de viviendas han conseguido que vuelvan a ponerse en marcha obras paralizadas durante mucho tiempo, para las que el Ayuntamiento ha concedido nuevas licencias. Ahora la promoción Myranda Los Rosales ya tiene hogares a la venta, aunque no son para todos los bolsillos: uno piso de dos dormitorios, situado en la cuarta planta, se puede vender en torno a los 300.000 euros.

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El Gobierno local concedió en agosto la licencia para legalizar el esqueleto, situado en el número 50 de Emilio González. El edificio residencial aprovecha la infraestructura ya existente, que se paralizó en 2013, tras cinco años desde el inicio de las obras. Las siete plantas están distribuidas en dos bloques, uno con orientación a Simón Bolívar y otro a Emilio González López. Se ofertan viviendas desde los 52 metros cuadrados hasta los 132. Los precios varían en función del número de dormitorios (de 1 a 3) y de la altura del piso (de 20.000 en 20.000 euros) pero a medida que salen a la venta, no tienen problema en encontrar comprador. Ahora mismo, por ejemplo, no hay casi ninguna disponible de dos habitaciones, excepto una en el bajo.

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La promotora destaca de Los Rosales el equilibrio entre naturaleza y ciudad, haciendo hincapié en la proximidad del monte de San Pedro “con zonas verdes, miradores y paseos que invitan a desconectar sin alejarse de casa” .

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Todavía queda otro solar por construir en Los Rosales para completar el anillo que forma la calle Emilio González López y que el barrio haya agotado su suelo. Hay que decir que no todos los esqueletos de la burbuja inmobiliaria han corrido la misma suerte. Algunos han sido demolidos, como uno en O Martinete. Otros esperan que se concluya el proceso legal para correr la misma suerte, como otro en la plaza de Padre Rubinos, mientras que otros más se están rehabilitando como en el caso de Padre Busto, en Palavea, y otros tienen un destino incierto todavía.