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A Coruña

La Justicia rechaza el recurso del PP de A Coruña contra el acuerdo del Ayuntamiento con Urbaser por los rechazos de Nostián

La Justicia rechaza el recurso del PP de A Coruña contra el acuerdo del Ayuntamiento con Urbaser por los rechazos de Nostián

Esther Durán
06/05/2026 15:27
Vista de la planta de Nostián, en Bens
Vista de la planta de Nostián, en Bens
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El tribunal contencioso-administrativo número 2 de A Coruña ha rechazado el recurso presentado por el Partido Popular contra el acuerdo firmado por el Ayuntamiento y la empresa Urbaser para el pago de 8,3 millones de euros por los rechazos de basura en la planta de Nostián

El recurso fue presentado en abril de 2025 después de que en marzo de ese mismo año la justicia avalase el acuerdo al que habían llegado el Gobierno local y Urbaser, concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, sobre el pago de 8,3 millones de euros por los rechazos. 

Vista de la planta de Nostián

El Ayuntamiento licita el contrato de Nostián tras seis años con la concesión caducada

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Sin embargo, el PP consideró que este convenio era "nulo", a la vez que denunciaba que hacía perder a la ciudad siete millones de euros. 

Después de encontrarse cerrada la vía administrativa, el PP llegó a los juzgados para recurrir el acuerdo de la Junta de Gobierno local con Urbaser, un recurso que ha sido desestimado un año después. 

La sentencia desestima las alegaciones del PP dereferentes a la "indisponibilidad de un crédito de derecho público" y a que no había seguido el procedimiento legalemnte establecido, además de los relativos a la "ausencia de garantía de fraccionamiento de la deuda e intereses, enriquecimiento injusto y correlativo empobrecimiento y las dudas de que concurran razones de interés general". 

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