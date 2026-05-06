José Manuel Otero Lastres | “Ya no hablo de ‘partitocracia’, sino de ‘partitadura’”

José Manuel Otero Lastres, con su libro 'La vida como préstamo' Cedida

El jurista y profesor José Manuel Otero Lastres se ha prodigado más en el campo de la novela, pero entre obra y obra ha decidido recopilar algunas de las colaboraciones que realizó durante años en el diario ‘ABC’. “Mis pensamientos sobre algunas cuestiones son bastante decisivos, no creo que los cambie”, asegura el autor ceense sobre ‘La vida como préstamo’ (Ézaro), con prólogo del expresidente de la Xunta de Galicia y actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que este jueves presentará en el Real Club Náutico (20.00 horas), acompañado del exalcalde de A Coruña Francisco Vázquez, del presidente del Real Club Náutico, Fernando Cobián; del catedrático de Literatura Comparada Chema Paz Gago y de la editora de Ézaro Ana Díaz.

La obra que presenta esta tarde está cargada de reflexiones de todo tipo ya desde el propio título del libro. “Soy jurista, he sido profesor y, en un momento de mi vida pensé que la vida era como un contrato de préstamo”, empieza a explicar Otero Lastres, que se adentra en este préstamo del que no conocemos las condiciones: “La vida que nos dan la deciden dos personas, tus padres, se lo dan a alguien que no sabe quién va a ser, no existes y no puedes decidir si lo quieres o no, te lo dan con las condiciones que no puedes negociar, no te dicen si eres alto, rubio... eres como vas a ser. Fui analizando eso, el contrato de préstamo con la vida que te dan cuando te conciben y llegué a la conclusión de que todo era un caso de mucha aleatoriedad. Somos como somos sin saber que vamos a ser lo que somos”.

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La filosofía es un campo tratado a lo largo del libro, con textos, por ejemplo, dedicados a Adolf Huxley y cómo las opiniones de éste se podrían trasladar a la actualidad sin problema. “Es verdad que hay gente moderna que ha mejorado la filosofía, pero si te pones a mirar, hay cosas que hay que ir al pasado porque ahí están los grandes filósofos griegos, la escultura de Grecia, el derecho de los romanos... están en casi todos los lugares del mundo occidental”, reflexiona el jurista, que concluye, sobre ellos y personalidades como Huxley: “Son grandes pensadores”.

Pero también abunda en la situación política que se ha ido creando en España. “Llegado un momento, yo ya no hablo de ‘partitocracia’, sino de ‘partitadura’, es como si el partido político tuviera tal poder que determina todo”, y ahonda aún más en las estructuras internas de los mismos: “Fíjate que ahora hay partidos que el presidente, o el secretario general, como se llame, es casi el dueño del partido, quería poner de relieve ese tipo de cosas”.

Discípulos de renombre

Más allá del libro, Otero Lastres ejerció como profesor en Santiago y León, antes de acabar en Madrid. Por el camino han sido muchos los alumnos de renombre, como el presidente del Tribunal Constitucional, el coruñés Cándido Conde-Pumpido; la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, o el exministro de Cultura César Antonio Molina. “Lo curioso es que siendo profesor yo de muchos de ellos no me haya dedicado a la política”, asegura el ceense entre risas.

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Pero hay dos nombres de alumnos que siempre sobresalen. Se trata de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, a quien dio clase en León, y Mariano Rajoy, a quien tuteló en Santiago. El primero era representante de los alumnos mientras él era decano en León: “Zapatero fue muy buen alumno conmigo, he tenido buena relación con él”. También guarda buen recuerdo del político gallego: “Lo tuve en cuarto y quinto en Santiago, Rajoy fue un grandísimo alumno”, asegura.