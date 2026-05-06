Una cabina telefónica, en una imagen de 2018 ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

A Coruña aún estaba sembrada de cabinas de teléfono hace 25 años, cuando el uso de los móviles todavía no era mayoritario. En las del centro, por ejemplo en la calle María Barbeito, un hombre llevaba tiempo trucando el cajetín del aparato para robar el dinero acumulado, así que los vecinos avisaron a la Policía y fue detenido. Hace 50 años, se avanzaba en la urbanización de la ronda de Nelle, y hace 75, el Documento Nacional de Identidad se empezaba a tramitar en la ciudad.

6 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Detenido por trucar las cabinas de teléfono del centro de A Coruña para robar el dinero

Varios agentes de la Policía de Proximidad detuvieron a un individuo, identificado como P.M.V.A., de 33 años y natural de A Coruña, como presunto autor de hurto en varios teléfonos públicos de la zona centro. El modus operandi de P.M.V.A. consistía en introducir una esponja en el cajetín del aparato con el fin de que los usuarios no pudiesen recuperar las monedas. Así, esperaba durante dos horas, y cuando había dinero acumulado retiraba la esponja con la ayuda de un alambre.

Los vecinos de la calle María Barbeito, cerca de la plaza de María Pita, avisaron a los agentes de que un hombre manipulaba las cabinas entre las 19.00 y las 21.00 horas. Tras la detención, pudieron comprobar que había preparado más cabinas en la zona centro.

6 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | Propuesta para la subasta de las obras de urbanización de la ronda de Nelle

La corporación del Ayuntamiento de La Coruña debatirá una propuesta para la subasta de las obras de urbanización de la ronda de Nelle, por un valor de 37 millones de pesetas. Los terrenos de los restos de las denominadas “casas baratas” del Grupo Juan Canalejo, junto a los nuevos edificios, están pendientes de ser urbanizados. También se abordará la pavimentación del acceso a las viviendas municipales del Portiño.

Por otra parte, el próximo día 11 de mayo de 1976, la Reina de España, doña Sofía, recibirá en el Palacio de la Zarzuela a una comisión de la Asociación Provincial de Amas de Casa “Nuestra Señora del Rosario”, de La Coruña. Recientemente, las Amas de Casa habían ofrecido a doña Sofía el nombramiento de presidenta de honor.

6 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | El Documento Nacional de Identidad comienza a tramitarse en La Coruña

Dispuesta por la Superioridad la fecha que darán comienzo en esta región los trámites necesarios para la concesión del Documento Nacional de Identidad, comenzará éste a despacharse el próximo lunes, día 7 de mayo de 1951, en Lugo, Orense y Pontevedra, y el jueves, día 10, en La Coruña. El local provisional está situado en Fernando González, esquina a Juan Flórez, antiguo local del Instituto Nacional de Previsión. Las horas de despacho al público serán todos los días laborables, de 16 a 20.

Durante el mes actual se admitirán solicitudes de todas aquellas personas, cualquiera que sea su edad, que con causa justificada lo soliciten. Se establece un servicio a domicilio para las personas que por sus ocupaciones no puedan personarse en las oficinas del Documento.

6 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | El joven ilustrado Taboada Lago, invitado a la “Reunión de Artesanos”

Para el sábado y domingo próximos, días 8 y 9 de mayo de 1926, el ilustrado joven don José María Taboada Lago pronunciará en la veterana “Reunión de Artesanos” interesantes conferencias que versarán sobre el tema “Colonización de España en América”. Estos actos darán principio a las ocho de la tarde.

Por otra parte, el próximo domingo irá a Santiago una peregrinación formada por alumnas de la Normal de esta ciudad. Formarán parte de la piadosa expedición el claustro en pleno y unas cien alumnas. Saldrán las excursionistas de esta ciudad a las ocho de la mañana en tres automóviles de línea y se dirigirán a la Plaza del Hospital para entrar en la grandiosa Basílica compostelana por la imponderable puerta del Obradoiro.