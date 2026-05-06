El último bus diario alternativo al tren saldrá aún con sol durante el apagón de la estación provisional

08 abril 2026Varios viajeros, en la entrada de la estación de tren de A Coruña Javier Albores

En A Coruña, la movilidad tiene ciertos paralelismos con la meteorología. Y es que, dependiendo de la estación del año, la ciudad acoge más o menos viajeros. Pero también ofrece diferentes formas de transporte. Así, mientras durante este mes de mayo la urbe herculina sonríe por albergar en Alvedro los pasajeros que antes del 23 de abril –por las obras en el aeropuerto– solía hacer Lavacolla, el próximo mes de junio perderá una gran oportunidad de nutrirse de nuevos visitantes por el apagón total de red ferroviaria. El corte, que se producirá del 5 al 25 de junio de forma parcial, y del 26 de junio al 10 de julio de forma total, provocará el uso del bus como transporte alternativo.

A Coruña acumula casi una veintena de incidencias en sus vías de alta velocidad Más información

Por esta razón, al tratarse de tiempos de viaje más largos, Renfe modificará temporalmente el horario de partida de algunas conexiones con el objetivo de llegar a destino a la hora prevista. Estos adelantos afectarán a todas las frecuencias. Incluida la última con origen A Coruña, que pasa de las 22.10 horas a las 21.25. Por lo que la última frecuencia diaria desde la ciudad partirá antes de que caiga la noche.

Según explicó a este diario el Adif, este nuevo paro en la circulación ferroviaria –segundo en lo que va de año– es necesario para realizar las últimas actuaciones en la playa de vías de la futura estación intermodal, que previsiblemente entrará en funcionamiento antes de que termine el año. Durante el corte en la terminal coruñesa, los usuarios con destino Vigo u Ourense realizarán transbordo por carretera en Santiago, y los que deseen ir a Ferrol o Lugo, en la estación de Betanzos-Infesta.

La estación de tren de A Coruña pierde más de 150.000 viajeros en solo un año Más información

La modificación temporal de los servicios, de los que la operadora pública ya puso en conocimiento desde la jornada de ayer a todos los usuarios con billete para esos días, también provocará que la estación coruñesa abra sus puertas antes. Por lo menos 45 minutos. Y es que, si bien el primer tren desde la ciudad, que a día de hoy parte a las 05.05 horas en dirección Ourense no registrará cambios en el corta parcial, sí lo hará a partir del 25 de junio, cuando adelantará en más de media hora su salida. Todavía mayor antelación tendrá el primer desplazamiento hacia Madrid, fijado para las 05.14 horas en la actualidad, pero que modificará su partida unos 45 minutos antes que ahora.

Una situación que se produce justo en un momento en el que proliferan los grandes festivales, fiestas y conciertos en la ciudad, empezando por San Juan. De esta forma, para estos 35 días la interrupción afectará a las personas que quieran usar el tren para acercarse a eventos como el Atlantic Pride o los conciertos de Sidecars, Pablo Alborán, o Tom Jones, entre otros, además de los que quieran desplazarse en tren hasta Santiago de Compostela para festivales como O Son do Camiño o al concierto de El Último de la Fila, recientemente cambiado de ubicación de Riazor al Monte do Gozo.

Los viajeros del tren en A Coruña reclaman "prioridad real" durante el corte ferroviario Más información

Duplicar conexiones con Ferrol

Mientras tanto, representantes del Foro Cidadán polo Ferrocarril mantuvieron el pasado lunes una reunión con Renfe para estudiar la posibilidad de ampliar de cinco a once las frecuencias diarias en el trayecto A Coruña-Ferrol, una ruta que, debido a las bajas prestaciones de los últimos años, la mayoría de los usuarios optan por el bus.

En este sentido, la plataforma presentó una propuesta detallada con un esquema de trenes semidirectos –con paradas limitadas para acortar tiempos de viaje– combinados con servicios de proximidad que paren en todos los apeaderos con servicio en la línea atlántica.