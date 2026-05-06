El Palacio de la Ópera se convertirá en una selva africana con el musical de ‘Tarzán’
El evento se celebrará en el mes de julio
Este verano, el Palacio de la Ópera se convertirá en una selva africana gracias al espectáculo ‘Tarzán. El musical’, escrito y dirigido por Silvia Villaú y respaldado por Theatre Properties. La cita con este musical será el 4 de julio (20.00 horas).
Comenzando la historia en el Londres victoriano, el público volverá a vivir la leyenda de Tarzán, el niño criado por gorilas en una selva. De este modo, tanto pequeños como mayores revivirán esta icónica historia con un nuevo “espectáculo visualmente impactante” que sumergirá al público con una escenografía y vestuarios “espectaculares”.
Las entradas para esta cita del público coruñés con Tarzán en el Palacio de la Ópera el próximo 4 de julio ya se pueden adquirir a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com.