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A Coruña

El Gobierno local lleva a pleno de nuevo el cambio del PGOM para el Parque del Agra de Orzán

La alcaldesa se vio obligado a retirar el documento el nueve de abril en el último momento al no contar con los votos del BNG  

Abel Peña
Abel Peña
06/05/2026 18:52
Futuro parque del Observatorio
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El Ayuntamiento llevará al pleno de la próxima semana la aprobación del cambio parcial en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) para urbanizar la zona en torno al observatorio de Aemet. La alcaldesa, Inés Rey, había llevado el documento para su aprobación en el hemiciclo municipal el nueve de abril, pero lo retiró en el último momento. 

El motivo era que no contaba con suficientes votos. Rey gobierna en minoría (tiene un concejal menos que el PP) y, además, cualquier modificación del PGOM exige la mayoría absoluta. Es decir, que necesitaba que los cuatro concejales del BNG votaran a favor. 

Después de aquello, el Gobierno local anunció una ronda de consultas con los vecinos para darles a conocer. Se esperaba que llevara la aprobación inicial al pleno de junio, pero parece que se ha adelantado, cabe esperar que gracias a un pacto con el BNG que esta vez asegure el éxito de la votaicón. 

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