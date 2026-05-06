El Gobierno asigna casi 100 millones de euros a los puertos de A Coruña y Ferrol para eólica marina

Vista del Puerto Exterior de Langosteira Carlota Blanco

El Gobierno ha aprobado la resolución provisional de seis líneas de ayudas por un importe de 670 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para acelerar la transición energética y la electrificación, según anunció la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la Sesión de Escucha y Participación Energías Renovables y Territorio. La subvención llegará también a A Coruña, con una propuesta de ayudas de casi 100 millones de euros.

En concreto, según informaron fuentes del Gobierno, se dotaría de dos partidas, una de 97,4 millones y otra de 2,55 al proyecto Golfo Ártabro-Offshore Wind, de la agrupación formada por el Puerto de A Coruña y el de Ferrol.

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Todas estas ayudas están gestionadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio.

Así, los puertos coruñés y ferrolano, junto a los de Gijón, Las Palmas, Tarragona y Castellón, serán los beneficiarios propuestos del programa Port-Eolmar, orientado a reforzar las capacidades logísticas y la cadena de valor nacional de fabricación y montaje de aerogeneradores marinos y otras energías del mar, recibiendo un total, entre todos, 212 millones de euros.

Estas subvenciones se destinarán al desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, centrales hidroeléctricas de bombeo, cadena de valor renovable, movilidad sostenible y producción de electricidad y calor a partir de renovables.

Aagesen destacó que la apuesta por la transición energética del Gobierno "siempre ha sido firme". "Nuevamente nos enfrentamos a otra guerra, que reafirma aún más nuestro compromiso y el de Europa. Un compromiso que permite a España ser un motor de crecimiento, de generación de empleo, de bienestar. España no solo no llega tarde a esta gran oportunidad, sino que tiene una posición privilegiada, que vamos a seguir aprovechando", dijo.

Asimismo, la ministra apostó por un desarrollo ordenado de las energías renovables a través de procesos participativos y defendió que los proyectos se implanten "donde tiene más sentido, donde es más apto, donde hay menor impacto ambiental".