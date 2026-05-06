El Gobierno asigna casi 100 millones de euros a los puertos de A Coruña y Ferrol para eólica marina
El proyecto Golfo Ártabro-Offshore Wind agrupa a las dos autoridades portuarias
El Gobierno ha aprobado la resolución provisional de seis líneas de ayudas por un importe de 670 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para acelerar la transición energética y la electrificación, según anunció la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante la Sesión de Escucha y Participación Energías Renovables y Territorio. La subvención llegará también a A Coruña, con una propuesta de ayudas de casi 100 millones de euros.
En concreto, según informaron fuentes del Gobierno, se dotaría de dos partidas, una de 97,4 millones y otra de 2,55 al proyecto Golfo Ártabro-Offshore Wind, de la agrupación formada por el Puerto de A Coruña y el de Ferrol.
Todas estas ayudas están gestionadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), organismo adscrito al Ministerio.
Así, los puertos coruñés y ferrolano, junto a los de Gijón, Las Palmas, Tarragona y Castellón, serán los beneficiarios propuestos del programa Port-Eolmar, orientado a reforzar las capacidades logísticas y la cadena de valor nacional de fabricación y montaje de aerogeneradores marinos y otras energías del mar, recibiendo un total, entre todos, 212 millones de euros.
Estas subvenciones se destinarán al desarrollo de la eólica marina y las energías del mar, centrales hidroeléctricas de bombeo, cadena de valor renovable, movilidad sostenible y producción de electricidad y calor a partir de renovables.
Aagesen destacó que la apuesta por la transición energética del Gobierno "siempre ha sido firme". "Nuevamente nos enfrentamos a otra guerra, que reafirma aún más nuestro compromiso y el de Europa. Un compromiso que permite a España ser un motor de crecimiento, de generación de empleo, de bienestar. España no solo no llega tarde a esta gran oportunidad, sino que tiene una posición privilegiada, que vamos a seguir aprovechando", dijo.
Asimismo, la ministra apostó por un desarrollo ordenado de las energías renovables a través de procesos participativos y defendió que los proyectos se implanten "donde tiene más sentido, donde es más apto, donde hay menor impacto ambiental".