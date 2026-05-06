El festival +QueJazz volverá a convertir a A Coruña en la capital internacional del jazz

Un momento de la presentación del festival +QJazz Cedida

El festival +QJazz volverá a convertir a A Coruña en la capital internacional del jazz durante el mes de julio. Concretamente entre el 12 y el 19 de julio, semana en la que el evento musical tomará varios espacios de la ciudad.

El festival comenzará en la plaza de Azcárraga el 12 de julio con el concierto de Big Daddy Wilson, con entrada libre hasta completar aforo. Dos días después, el 14, el teatro Colón acogerá la actuación de Victor Wooten, el bajista ganador de cinco premios Grammy, que tocará acompañado de The Wooten Brothers.

El día 15 la actividad se trasladará al Garufa Club, con la prestigiosa propuesta de Toninho Horta & Jorge Pardo, que combina flamenco, jazz y música brasileña. Un día después el festival vuelve al Colón con la actuación de Camille Thurman & The Darrel Green Quartet.

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La traca final comenzará el día 17, en el Jazz Filloa, con Patricio Carpossi Quartet. El 18 la música vuelve al Garufa con la formación gallega Seada Quartet. La última cita de +QJazz será el 19 en la Mardi Gras, con la actuación de otro grupo gallego como Beater Jazz Collective.

“+QJazz é un exemplo do modelo cultural que defendemos desde o Goberno de Inés Rey, que aposta pola diversidade musical, polo impulso das salas de concertos e por achegar á cidadanía propostas culturais de alta calidade en espazos moi diversos da cidade”, aseguraba el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, acompañado del director artístico del festival y responsable del Garufa, Pepe Doré, y representantes del Jazz Filloa y Mardi Gras.

Las entradas para todos los conciertos estarán disponibles a través de las plataformas de venta online Ataquilla y Woutick, salvo la cita en Azcárraga, que será de entrada libre.