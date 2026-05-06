Dos prestigiosos arquitectos proponen crear un teleférico en el Puerto de A Coruña

Montaje de cómo quedaría el teleférico al Puerto de A Coruña Xosé Manuel Casabella y Alfredo Sellier

Un nuevo horizonte para A Coruña. Es la propuesta que hacen los prestigiosos arquitectos Xosé Manuel Casabella y Alfredo Sellier para el Puerto de A Coruña, un plan que ya han trasladado tanto al Ayuntamiento como a la Autoridad Portuaria y en el que destaca un nuevo elemento nunca visto: un teleférico en la dársena.

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Explican los expertos que "a convocatoria del concurso para la transformación de la fachada marítima de A Coruña ha abierto una ventana de oportunidad histórica para la ciudad": "No estamos solo ante una reforma urbanística sino ante la posibilidad de redefinir nuestra identidad para las próximas décadas. Sin que se conozcan aún las propuestas que están desarrollando los equipos técnicos seleccionados para el concurso, hay dos ideas puntuales que pueden ofrecer la capacidad de unir de un modo ambicioso nuestro pasado industrial portuario con un presente y un futuro ciudadano y turístico: la recuperación del patrimonio industrial portuario y la creación de un teleférico panorámico sobre la bahía".

Recorrido que haría el teleférico planteado por Sellier y Casabella Xosé Manuel Casabella y Alfredo Sellier

Es precisamente esta idea, por su carácter inédito, la que llama más la atención en la propuesta, que convertiría al Puerto de A Coruña en un atractivo turístico único en su entorno.

Los arquitectos buscarían aprovechar la fisonomía única de la ciudad y la gran afluencia turística para proponer un teleférico panorámico circular. Con tres apoyos estratégicos situados en O Parrote, el Muelle del Centenario y el Muelle de Calvo Sotelo, este sistema sería un "imprescindible atractivo visual para los que visitan a la ciudad y un transporte estable y sostenible entre los extremos de la bahía y entre habituales puntos de atraque de cruceros".

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Desde el punto de vista técnico, el diseño del teleférico, explican, debería contar con la altura suficiente para salvar el gálibo de los más altos cruceros. La visión de la ciudad a esta altura permitiría apreciar la singular geografía urbana de la ciudad: la península alta con la Ciudad Vieja, el istmo de la Pescadería con el mar a ambos lados, el Ensanche y todo el perfil de borde urbano del Puerto, con la renovación urbana del puerto que resultará de la propuesta ganadora de la reforma de la fachada a través de Coruña Marítima.

Montaje de la propuesta de Casabella y Sellier para el Puerto de A Coruña Xosé Manuel Casabella y Alfredo Sellier

"Ciudades como Barcelona disfrutan de un servicio similar desde 1931, donde su teleférico del puerto es un símbolo turístico imprescindible. Otros casos son el Teleférico de Gaia, en Oporto, el telecabina de la Expo de Lisboa, que traza un recorrido paralelo al borde marítimo entre la ciudad y el estuario del Tajo. En Londres, el teleférico que cruza el Támesis con capacidad para 2.500 pasajeros por hora, ofrece vistas panorámicas de la ciudad. Otros casos, como el Roosevelt Island Tramway en Nueva York, han transportado millones de personas desde 1976, integrándose totalmente en la vida de la ciudad. Incluso modelos como el Metrocable de Medellín se han convertido en medios de transporte masivo, demostrando que el cable es una solución eficaz y de bajo impacto ambiental", comentan Casabella y Sellier.

La otra parte de la propuesta de los expertos parte de 'explotar' el atractivo patrimonial e histórico actual, aprovechando los tanques de los muelles de San Diego, aunque algunos de ellos -los tres más grandes- ya han sido derribados. Sin embargo, están todavía se conservan muchos de los de Repsol y también los de Pérez y Torres Handling.

Imagen actual del Puerto de A Coruña desde el aire Xosé Manuel Casabella y Alfredo Sellier

"¿Por qué demoler lo que puede convertirse en contenedor de un próximo gran hito cultural?", se preguntan.

Sobre ello, explican que a nivel internacional, la rehabilitación de este tipo de depósitos ha demostrado ser un éxito rotundo. El ejemplo más directo es el Espacio Cultural "El Tanque", en Santa Cruz de Tenerife, un antiguo depósito de Cepsa de similares dimensiones, rehabilitado en 1997, que hoy alberga numerosas actividades culturales y es un icono premiado de rehabilitación de la arquitectura industrial, comentan. "En Londres, la famosa Tate Modern convirtió su central y depósitos subterráneos en escenarios únicos para el arte del siglo XXI. Otros modelos, como el complejo Zollverein en Alemania -Patrimonio de la Humanidad- o el Matadero en Madrid, confirman que estos gigantes industriales pueden renacer como museos, salas de conciertos o archivos históricos", concluyen.

Propuesta de Casabella y Sellier para los depósitos del Puerto Xosé Manuel Casabella y Alfredo Sellier

Por ello, apuestan por salvar y rehabilitar al menos uno o dos de estos depósitos en San Diego, lo que "permitiría, en un necesario ejercicio de memoria del patrimonio industrial del puerto, albergar en su interior dotaciones culturales como un museo de arte contemporáneo o el más que necesario Museo de Historia de la Ciudad y su Puerto, o el Museo de la Emigración o del Golfo Ártabro, un museo Picasso, e incluso albergar administraciones culturales como el Archivo Histórico Municipal y la Bilioteca de Estudios Locales, así como espacios versátiles dedicados para otras actividades culturales".