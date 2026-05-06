Dos cruceros que darán la vuelta al mundo harán escala en A Coruña

El 'Oceania Vista', uno de los barcos que darán la vuelta al mundo

A Coruña es uno de los puntos importantes si alguien quiere dar la vuelta al mundo en barco. Al menos, así lo consideran en la compañía estadounidense Oceania Cruises, quienes anunciaron este miércoles que preparan dos viajes largos, de unos seis meses, para aventureros que deseen dar la vuelta al mundo surcando los mares. Y el puerto coruñés está entre las escalas de ambos recorridos.

Los viajes tendrán lugar en 2028 y 2029 y en ambos casos serán de larga duración. La primera de las rutas saldrá de Miami en enero de 2028 pasando por Nueva York, atravesando el Canal de Panamá, el Pacífico, Asia, Medio Oriente y Europa antes de cruzar el Atlántico. En su periplo europeo, el trasatlántico 'Oceania Vista', que ya ha estado antes aquí, tocará A Coruña, que será uno de los 120 puertos que visite este largo crucero. El precio no es apto para todos los bolsillos: desde algo menos de 70.000 euros por pasajero.

El viaje de 2029 partirá de Los Ángeles en enero de 2029 y finalizará en Nueva York en julio de 2029. Los aventureros a bordo del 'Oceania Aurelia' también pisarán suelo coruñés en su viaje alrededor del mundo tras recorrer América, el Pacífico, Asia y África. Eso sí, este es algo más barato: desde 50.000 euros por pasajero.