Del pichichi Zarra y el cinéfilo Zorba a Zarla: las batallas legales por el nombre de Zara

Emblema de Zara a la entrada de una de sus tiendas Archivo El Ideal Gallego

Inditex acaba de ganar una batalla legal por proteger el nombre de su buque insignia, Zara. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea ha resuelto a favor de la multinacional textil coruñesa el recurso interpuesto contra la empresa llamada Zarla, con domicilio en la localidad murciana de Hellín. La resolución considera que existe riesgo de confusión entre el público, y por ello retira a Zarla su registro. Es la última victoria de la empresa dirigida por Marta Ortega, que en durante su historia ha tenido que litigar varias veces para proteger su nombre.

De hecho, según recuerdan los periodistas Xabier R. Blanco y Jesús Sal en su libro 'Amancio Ortega, de Cero a Zara', "la propiedad industrial e intelectual es uno de los principales quebraderos de Inditex y que continuamente tiene en vilo a los servicios jurídicos del grupo". Tanto, que uno de los primeros problemas se dio ya en el nacimiento de Zara. Porque no iba a ser ese el nombre elegido, explican, ya que el fundador de Inditex, Amancio Ortega quería llamarle Zorba. Pero ese nombre, popularizado por la película 'Zorba, el griego', ya estaba cogido en el registro de marcas y patentes por otro comercio.

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La otra derrota sufrida por Inditex y Zara tuvo como protagonista a todo un pichichi. Como explican Blanco y Salgado, la empresa coruñesa intentó impugnar la concesión de la marca Zarra al mítico futbolista vasco autor del gol a Inglaterra en el Mundial de Brasil en 1950 que supuso que la selección obtuviese el cuarto puesto, su mejor resultado hasta ese momento. Pero entonces el Tribunal Superior de Xustiza le metió un gol también a Zara apelando a que "una sola letra no es suficiente para que exista riesgo de confusión entre las marcas Zara y Zarra".

Lo mismo le ocurrió en su partido contra la NBA. En Inditex tenían la marca N&B y los abogados argumentaban que se podía confundir con la línea textil de la competición de baloncesto estadounidense. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia volvió a sentenciar en contra de la empresa coruñesa, alegando que una marca se pronunciaba "ene y be" y la otra "ene be a", por lo que no había lugar para la equivocación.

Otros litigios por el nombre de Zara se dieron fuera de España. En México, Japón y Perú se encontraron los abogados con la marca Zahara, por lo que sometieron a la justicia su posible confusión. Como se relata en 'Amancio Ortega, de cero a Zara', en México no admitieron el recurso, en Japón se llegó a tramitar y en Perú Inditex ganó el partido por la marca.

El triunfo contra Zarla se suma en España al conseguido contra la clínica Zara Dental, que incluso requirió una indemnización de 60.000 euros a favor de la textil herculina o la derrota frente a 'Ailof Zahara', tumbada por una sentencia de la Audiencia de Madrid que considera que hay suficientes diferencias para que no exista confusión.