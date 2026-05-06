Cirugía robótica e IA: el futuro de la visión se debate en A Coruña

Estudiantes en los talleres del Centro Tecnológico de Formación en Secomir Cedida

A Coruña acoge desde este miércoles y hasta el sábado una cumbre de oftalmólogos donde más de un millar de profesionales debaten el futuro de su especialidad en Palexco, con motivo del 41 Congreso de la Sociedad Española de Cirugía Ocular Implanto Refractiva (Secoir) en una edición especialmente significativa por el décimo aniversario de Secomir, un encuentro formativo dirigido a residentes y oftalmólogos nuevos.

Dentro del programa, que se articula a lo largo de varias jornadas, tiene un papel relevante la práctica, con el uso de simuladores y dry labs, es decir, laboratorios secos que funcionan como un entorno de simulación quirúrgica con modelos sintéticos, artificiales o biónicos, como ojos de animales, para practicar técnicas oculares sin necesidad de tejidos humanos. En este sentido A Coruña, con el Centro Tecnológico de Formación, ofrece unas instalaciones de vanguardia para el desarrollo de los dry labs.

El congreso incorpora también áreas de gran actualidad, como la cirugía robótica, aplicación de la inteligencia artificial, la digitalización del quirófano o la optimización de protocolos perioperatorios, reflejando el momento de “transformación tecnológica” que vive la especialidad.

También figuran simposios de alto nivel como la cirugía de catarata en casos complejos, la evaluación crítica de alternativas quirúrgicas en cirugía implanto-refractiva o la personalización de los resultados en oftamología.

La formación, clave

Otro de los ejes fundamentales es la formación, con una amplia oferta de cursos y programas que incluyen desde los fundamentos hasta técnicas avanzadas como el recambio de gafas intraoculares, implantes secundarios o la cirugía corneal laminar.

Conviene destacar la participación de ponentes extranjeros, entre ellos los representantes de la Sociedad Europea de Cirugía de Catarata y Refractiva. La participación de la industria será también muy destacada, con una amplia exposición comercial y múltiples simposios científicos que permitirán conocer las últimas innovaciones tecnológicas en el ámbito de la oftalmología.

En conjunto, el Congreso Secoir 2026 se presenta como una edición especialmente completa, que combina actualización científica, formación práctica, innovación tecnológica e integración generacional, consolidando a A Coruña como punto de encuentro de referencia para la oftalmología quirúrgica en España.