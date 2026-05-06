Beatriz Arias | “Las visitas a Galicia te marcan a la hora de contar una historia como esta”

Beatriz Arias, en A Coruña con su primer libro Carlota Blanco

Todos hemos sido el nuevo alguna vez en nuestras vidas. En muchas ocasiones lo tenemos que ser varias veces a lo largo de nuestras trayectorias. Esta sensación, el síndrome del impostor, la cultura corporativa o el día a día en grandes empresas actuales son aspectos que la periodista leonesa Beatriz Arias ha volcado en su primera novela, ‘Soy la nueva’ (Espasa), con la que ayer acudió a A Coruña para presentarla en sociedad.

“Siempre había tenido el anhelo, el sueño, de escribir una historia”, apunta Arias, que explica que esta primera novela es fruto de años de anotaciones en cuadernos y diarios. “En el momento en el que construí a Antía Montes, la protagonista, se apoderó de mí y ya no pude dejar de pensar en ella y en la historia, a partir de ahí me dejé llevar”, indica.

Aunque deja claro que es una ficción por completo, sí que ha dejado que detalles o experiencias de su vida real se hagan hueco en el papel. “Antía y yo compartimos algunas cosas, las dos somos periodistas, las dos somos trabajadoras y nos ilusiona lo que hacemos”, indica Arias, que aborda también en la novela ese síndrome del impostor “que llevamos sufriendo toda la vida”. “Quizá las generaciones que nos anteceden no cambiaban tanto de trabajo, lo sufrían menos, nosotros somos los nuevos más de una vez, pero yo creo que cada vez lo superas más rápido y es algo que, en el fondo, te ayuda a conocer tus fortalezas y tus cualidades”, asegura.

La visión del mundo corporativo global también va goteando a lo largo de esta novela inaugural. Una visión que no siempre es positiva. “En todos los lugares existen ventajas y riesgos o desventajas”, apunta Arias, antes de matizar: “También es cierto que te encuentras lugares con un montón de retos, de ventajas, la posibilidad de trabajar en otros lugares del mundo, poder promocionarte, cambiar de rol, crear una red extensa de profesionales, pero este tipo de empresas también te exigen objetivos y, por lo tanto, la autoexigencia o la presión que te cargas a la espalda también es mayor”.

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La protagonista de la novela tiene raíces gallegas. Ferrolanas, en concreto. Algo que también tiene que ver con la vida real de la periodista y escritora. “No es casualidad, yo nací en León por razones circunstanciales del trabajo de mi padre, pero toda mi familia es gallega, me siento gallega”, comenta la autora, que explica también que los veranos de su infancia transcurrieron entre A Coruña y Monforte de Lemos. “Eso te marca a la hora de contar una historia como esta, donde creo que se deja entrever el humor, la mirada ácida, pero creo que hay mucho de retranca gallega, hay muchos guiños a Galicia”, asegura Beatriz Arias sobre su personaje. “Para mí era obvio que al pensar un lugar para ubicar geográficamente a Antía, tenía claro que Ferrol era el lugar idóneo”.

Las primeras reacciones de lectores, asegura, están siendo buenas, “está siendo un camino dulce, muy feliz”. Pero lo que todavía no tiene claro es si habrá una segunda parte u otra novela: “Lo que sí que me gustaría es verla en la gran pantalla”, concluye Arias.