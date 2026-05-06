Correlingua 2026 en A Coruña
A Coruña

A Coruña volve a camiñar en galego con motivo do Correlingua

"Sede valentes e defendede o galego", díxolles o concelleiro de Cultura aos 2.300 participantes

Omar Bello
06/05/2026 12:40

Un ano máis, o Correlingua volveu converter o que en principio sería un día de clase máis nunca xornada especial. 

Ás once da mañá, uns 2.300 estudantes partiron do estadio de Riazor para chegar unha hora despois ao pé da Torre de Hércules, canda a estatua de Breogán. 

A causa que xustificaba esta camiñata era a defensa da lingua galega, pero o certo é que a experiencia deu para moito máis. 

A chuvia respectou todo o percorrido, aínda que as pingas apareceron no momento da chegada, pasadas as doce do mediodía. Risos, cánticos e ledicia nunha mañá especial para todos os participantes. 

O concelleiro de Cultura da Coruña, Gonzalo Castro, foi claro no seu discurso: " Sede valentes e defendede o galego".

