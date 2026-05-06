A Coruña corona a un nuevo maestro cervecero: Alejo Fuenteseca gana el certamen de tiraje de Estrella Galicia

Belén do Campo y Fuenteseca con su premio, esta mañana en el CIFP Paseo das Pontes German Barreiros

A Coruña corona a un nuevo maestro cervecero. Se trata de Alejo Fuenteseca, del IES Sanxillao de Lugo, flamante campeón de la séptima edición del certamen Beer Master Next Generation de Estrella Galicia, celebrado esta mañana en el CIFP Paseo das Pontes. El galardón que lo acredita como el mejor tirador de cerveza gallego se lo entregó la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo.

El segundo premio fue para Emilio Jesús Martínez, del CIFP Ciudad de León. Los participantes compitieron por llevarse el título a su centro y por demostrar que la próxima generación de la hostelería viene más preparada que nunca. Para valorar sus habilidades se formó un jurado de profesionales compuesto por Carlos Ávila y Xabier Cubillo, expertos en Cultura de Cerveza de Estrella Galicia, Rebeca Munín, directora de la revista Pincha, Marcos Eiré, sumiller jefe del Restaurante Miguel González, y José Luis Martín, director de Gourmet Quesos y maestro afinador de quesos. Los asistentes, un total de 28 participantes de 14 Escuelas (de Galicia pero también de otras comunidades autónomas), fueron previamente seleccionados en sus propios centros.

El certamen, no obstante, fue solo una parte más de un proceso formativo que los jóvenes cerveceros llevaron a cabo en A Coruña. Y es que los competidores también visitaron MEGA y participaron en una serie de charlas y actividades prácticas en torno al mundo de la cerveza, e incluso sobre las opciones gastronómicas que brinda el maridaje con cervezas.

Los centros participantes fueron los siguientes:

IES de Foz

IES Sanxillao

CIFP Fraga Eume

CIFP Compostela

CIFP Vilamarín

CIFP Manuel Antonio

CIFP Carlos Oroza

Esengra

CIFP Paseo das Pontes

IES Peñacastillo

CIFP Ciudad de León

ESHA de Extremadura

Universidad Laboral de Albacete