Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

A Coruña corona a un nuevo maestro cervecero: Alejo Fuenteseca gana el certamen de tiraje de Estrella Galicia

El concurso se llevó a cabo esta mañana en el CIFP Paseo das Pontes

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
06/05/2026 13:58
Belén do Campo y Fuenteseca con su premio, esta mañana en el CIFP Paseo das Pontes
Belén do Campo y Fuenteseca con su premio, esta mañana en el CIFP Paseo das Pontes
German Barreiros
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

A Coruña corona a un nuevo maestro cervecero. Se trata de Alejo Fuenteseca, del IES Sanxillao de Lugo, flamante campeón de la séptima edición del certamen Beer Master Next Generation de Estrella Galicia, celebrado esta mañana en el CIFP Paseo das Pontes. El galardón que lo acredita como el mejor tirador de cerveza gallego se lo entregó la delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo

El segundo premio fue para Emilio Jesús Martínez, del CIFP Ciudad de León. Los participantes compitieron por llevarse el título a su centro y por demostrar que la próxima generación de la hostelería viene más preparada que nunca. Para valorar sus habilidades se formó un jurado de profesionales compuesto por Carlos Ávila y Xabier Cubillo, expertos en Cultura de Cerveza de Estrella Galicia, Rebeca Munín, directora de la revista Pincha, Marcos Eiré, sumiller jefe del Restaurante Miguel González, y José Luis Martín, director de Gourmet Quesos y maestro afinador de quesos. Los asistentes, un total de 28 participantes de 14 Escuelas (de Galicia pero también de otras comunidades autónomas), fueron previamente seleccionados en sus propios centros.

El certamen, no obstante, fue solo una parte más de un proceso formativo que los jóvenes cerveceros llevaron a cabo en A Coruña. Y es que los competidores también visitaron MEGA y participaron en una serie de charlas y actividades prácticas en torno al mundo de la cerveza, e incluso sobre las opciones gastronómicas que brinda el maridaje con cervezas.

Los centros participantes fueron los siguientes:

  • IES de Foz
  • IES Sanxillao
  • CIFP Fraga Eume
  • CIFP Compostela
  • CIFP Vilamarín
  • CIFP Manuel Antonio
  • CIFP Carlos Oroza
  • Esengra
  • CIFP Paseo das Pontes
  • IES Peñacastillo
  • CIFP Ciudad de León
  • ESHA de Extremadura
  • Universidad Laboral de Albacete
  • CIFP Hostelería y Turismo de Cartagena
    • 0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
    0620_arte_floral_calo_251121_carlos
    0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
    0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
    0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
    PRIMERA-LINEA-620

    Te puede interesar

    El ideal gallego

    Del pichichi Zarra y el cinéfilo Zorba a Zarla: las batallas legales por el nombre de Zara
    Noela Rey Méndez
    Belén do Campo y Fuenteseca con su premio, esta mañana en el CIFP Paseo das Pontes

    A Coruña corona a un nuevo maestro cervecero: Alejo Fuenteseca gana el certamen de tiraje de Estrella Galicia
    Jorge Riveiro
    Vista del Puerto Exterior de Langosteira

    El Gobierno asigna casi 100 millones de euros a los puertos de A Coruña y Ferrol para eólica marina
    Esther Durán
    CETIM Red Cervera OMIPERBIO

    El Cetim trabaja en soluciones para una alimentación más saludable y sostenible
    Redacción