La Zona 30 cumple cinco años con una escasa reducción de los atropellos

La ronda de Outeiro, con carriles 30, ayer, a su paso por Os Mallos Carlota Blanco

El 11 de este mes se cumplirán cinco años desde que la Dirección General de Tráfico (DGT) estableció la Zona 30 como norma general en todos los cascos urbanos. Hay que decir que A Coruña se había adelantado y adoptado un año antes, en 2020, de manera que se puede decir que fue una ciudad pionera. Quizá por eso ayer, el director general de la DGT, Pere Navarro, visitó la Domus para participar en las jornadas Peatones y seguridad viaria. Navarro alabó el ánimo andarín de los gallegos, que atribuyó tanto al clima como a la dispersión geográfica. De hecho, la mayor parte de los coruñeses realizan sus desplazamientos diarios a pie, pero la Zona 30 no ha supuesto una gran diferencia en seguridad.

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El número de accidentes ha bajado, manteniéndose en torno a los 800 al año. Si se descuenta 2020, al ser un ejercicio anómalo marcado por la pandemia, en 2021 la Policía Local registró 819 accidentes, 795 en 2022 y 825 en 2025. En 2024 volvieron a bajar hasta cifras históricas, llegando a 758, pero fuentes consultadas indican que en 2025 se experimentó un nuevo incremento de los siniestros viales. Todavía habrá que esperar a conocer los datos exactos, dado que el Ayuntamiento no ha hecho pública la memoria de 2025 (lo hará el día del patrón de la Policía Local) pero las mismas fuentes apuntan a que se mantendrá por debajo de los 900 casos.

Antes de la instauración de la Zona 30, la cifra más baja de siniestralidad se había registrado en 2017, con 860 siniestros, pero lo habitual era que rondaran los 900. Los expertos esperaban un rebote, dado que cuanto más bajan las cifras, no solo es más difícil rebajarlas, sino simplemente mantenerlas en ese nivel.

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En cuanto a los atropellos, las cifras son mucho más bajas; 98 (2021), 95 (2022), 117 (2019) y 90 (2024), a falta de conocerse 2025, que probablemente superará el centenar. Anteriormente a la instauración de la Zona 30, la cifra de atropellos solía superar ese número también. En 2017, uno de los mejores años, la Policía Local había contabilizado 104 casos. En 2019, el último año antes de la implantación de la zona 30, 105. Es decir, 15 víctimas menos en cinco años.

CIFRAS 900 siniestros viales al año es la cifra en la que se mueven los datos anuales de la Policía Local en A Coruña, aunque espera que en 2025 sea menor 90 víctimas de atropello se registraron en 2024 en A Coruña, último año del que hay estadísticas, mientras que en 2019, antes de la zona 30, fueron 105 22 mayores de 70 años atropellados en 2024 en A Coruña, lo que significa que uno de cada cuatro peatones atropellados es de avanzada edad 2 personas murieron a consecuencia de accidentes de tráfico el año pasado, ambas mujeres, que sufrieron salidas de vía en Alfonso Molina

Un 25% más de peatones

Por otro lado, hay que decir que en A Coruña cada vez se camina más. Los últimos datos oficiales del Plan de Movilidad Urbana Sostenible se remontan a 2013, y en esa época ya se señalaba que el 47,4% de los desplazamientos que se realizan con origen y destino dentro de la ciudad se hacen a pie. La movilidad peatonal es, por tanto, mayoritaria en los desplazamientos urbanos. A diferencia de lo que se suele creer, los coruñeses no están tan apegados al coche. El Ayuntamiento está redactando actualmente otro PMUS, pero el Foro de Movilidad Alphabet publicó una encuesta en febrero en la que se señala que el 72% de los coruñeses se desplaza preferentemente a pie. Esto supera con mucho la media española, que se sitúa en el 65%.

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“En la ciudad, la mitad de los fallecidos suelen ser peatones”, advirtió Pere Navarro. No es el caso en A Coruña, sin embargo, porque el año pasado los muertos en accidentes de tráfico fueron por salidas de vía. Por otro lado, Pere Navarro defiende los patinetes: solo ha habido un fallecido por atropello de patinete en 2025 en toda España.

Inés Rey - Alcaldesa “Hemos hecho una apuesta importantísima por la seguridad vial”

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​“En esta ciudad hemos hecho una apuesta importantísima por la seguridad vial, por las humanizaciones y por el calmado de tráfico. El objetivo es que la ciudad sea cada vez más ordenada, y esto no se hace solo. El éxito de estas medidas es colectivo, lo hacemos con el apoyo de asociaciones”.​

Pere Navarro - Director de la DGT “Somos un país de gente mayor que camina por prescripción médica”

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​“Todo el día estamos hablando del vehículo autónomo, de la IA, pero hoy hablamos de ir a pie, la forma más antigua de desplazarnos. Camina mucha gente mayor aquí. Somos un país de gente mayor, y esta camina por prescripción médica. Pero uno de cada diez fallecidos en carretera son peatones”.