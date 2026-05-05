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A Coruña

Vuelven las visitas guiadas al puerto de A Coruña

Está edición contará con 25 sesiones para un total de 750 invitados

Iván Aguiar
Iván Aguiar
05/05/2026 11:43
El guía turístico Suso Martínez, ayer, en la última visita del año al puerto de A Coruña |
El guía turístico Suso Martínez, en una visita al puerto de A Coruña |
Javier Alborés
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La Autoridad Portuaria de A Coruña refuerza su vínculo con la ciudad mediante el lanzamiento de un nuevo ciclo de visitas guiadas gratuitas que permitirán a los coruñeses descubrir espacios habitualmente restringidos y conocer la historia de la dársena.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado, anunció que esta edición contará con 25 sesiones para un total de 750 invitados. Las visitas se realizarán los sábados y domingos de los meses de mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre, excluyendo la temporada alta de julio y agosto.

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Las plazas son gratuitas y las invitaciones se irán liberando de forma mensual a través de la página web oficial para garantizar que el acceso sea equitativo y no se agoten todas las plazas al inicio de la campaña. Se pueden reservar desde el mediodía de este martes.

El historiador y guía de las visitas, Suso Martínez, destacó que el relato de este año ha sido enriquecido con nuevos hitos patrimoniales y que presenta novedades respecto a otras ediciones.

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