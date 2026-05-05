Una colisión envía a un coche contra una farmacia en A Coruña

Accidente en la avenida de Finisterre Javier Alborés

La Policía Local registró una embestida entre dos turismos que en la avenida de Finisterre. En principio, no era más que un ligero choque, pero uno de los vehículos se desvió por la fuerza del golpe y acabó estrellándose contra una farmacia.

El suceso tuvo lugar a las 08.10 horas a la altura de Padre Sarmiento. Un vehículo conducido por una mujer salía de esta calle y golpeó a otro que bajaba en dirección hacia la plaza de Pontevedra y en el que viajaba a bordo una familia: padre, madre e hijo.

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El choque en sí no fue grave, pero al estar el firme mojado, el conductor perdió el control, tiró un bolardo y golpeó contra el muro de la farmacia. Al lugar acudió, además de la Policía Local, una ambulancia del 061 que trasladó a la mujer, aunque en principio no estaba herida.

Se tuvo que cortar el carril, dado que el coche dañado soltaba aceite, y que estaba parciamente sobre la calzada. Acudieron también los Bomberos, para limpiar el firme.