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A Coruña

Una colisión envía a un coche contra una farmacia en A Coruña

El suceso tuvo lugar en la avenida de Finisterre

Abel Peña
Abel Peña
05/05/2026 09:45
Accidente
Accidente en la avenida de Finisterre
Javier Alborés
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La Policía Local registró una embestida entre dos turismos que en la avenida de Finisterre. En principio, no era más que un ligero choque, pero uno de los vehículos se desvió por la fuerza del golpe y acabó estrellándose contra una farmacia

El suceso tuvo lugar a las 08.10 horas a la altura de Padre Sarmiento. Un vehículo conducido por una mujer salía de esta calle y golpeó a otro que bajaba en dirección hacia la plaza de Pontevedra y en el que viajaba a bordo una familia: padre, madre e hijo.  

Un coche aparcado en Juan Flórez se estrella contra el escaparate de Ottodisanpietro

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El choque en sí no fue grave, pero al estar el firme mojado, el conductor perdió el control, tiró un bolardo y golpeó contra el muro de la farmacia. Al lugar acudió, además de la Policía Local, una ambulancia del 061 que trasladó a la mujer, aunque en principio no estaba herida.

Se tuvo que cortar el carril, dado que el coche dañado soltaba aceite, y que estaba parciamente sobre la calzada. Acudieron también los Bomberos, para limpiar el firme.  

Accidente coche contra una Farmacia
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