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A Coruña

Un profesor de A Coruña, entre la élite académica internacional tras su nombramiento en Taiwán


Redacción
05/05/2026 10:48
El profesor Ricardo García Mira
El profesor Ricardo García Mira
Cedida
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La National Tsing Hua University (NTHU), una de las instituciones académicas más prestigiosas de Taiwán, ha distinguido al profesor coruñés Ricardo García Mira con la cátedra honoraria “Ching-Ching Hung-Dao”, un reconocimiento de alto nivel reservado a académicos con trayectorias sobresalientes.

Financiada por la fundación que lleva el mismo nombre, esta cátedra fue concebida para premiar la excelencia en investigación, docencia y proyección internacional, al tiempo que contribuye a atraer y retener talento académico de primer nivel. Dentro de la estructura de la NTHU, con sede en Hsinchu, se trata de una de las mayores distinciones internas, situándose incluso por encima de un puesto ordinario de profesor.

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La concesión al profesor García Mira ha sido impulsada por el College of Education y el Departamento de Recursos Ambientales y Culturales de la universidad taiwanesa, en reconocimiento a sus destacados trabajos de colaboración internacional y a su impacto científico en el ámbito de la aplicación de la psicología a la educación.

La denominación “Ching-Ching Hung-Dao” tiene su origen en el término chino “Qingjing” (el benefactor) y está vinculada al concepto filosófico confuciano “Dao”, entendido como “la vía correcta del conocimiento y la educación”, lo que refuerza el carácter simbólico y académico de este nombramiento.

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Este reconocimiento se suma a la brillante trayectoria del profesor coruñés, recientemente nombrado Catedrático Emérito por la Universidade da Coruña. A lo largo de su carrera, ha acumulado importantes distinciones internacionales, como su condición de Catedrático Honorario en la University of Bath, el título de Doctor Honoris Causa por la Universidad Alexandru Ioan Cuza de Iași o su nombramiento como Académico de la International Association of Applied Psychology.

Asimismo, García Mira ha sido profesor visitante distinguido en instituciones de referencia como la Texas State University, la Cornell University, la Universidad de Tokio y la Universidad de Santo Tomás de Manila, consolidando una carrera marcada por la proyección internacional y la excelencia académica.

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