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A Coruña

Marineda City ya es uno de los principales polos de afectación del tráfico, casi al nivel del estadio de fútbol

El sábado pasado, su aparcamiento de 5.675 plazas se encontraba a rebosar de coches que no podían salir

Abel Peña
Abel Peña
05/05/2026 04:40
GermÃ¡n. Atasco Marineda
Vehículos saliendo de Marineda City el sábado pasado
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El incidente del pasado sábado, en el que la afluencia de visitantes al centro comercial de Marineda City amenazó con colapsar la carretera de Baños de Arteixo, puso de manifiesto cómo este centro comercial, uno de los más grandes de Europa, afecta al tráfico de la ciudad. Según fuentes de la Policía Local, Marineda City, en sus momentos álgidos, es un trastorno para la circulación casi tan grande como el estadio de Riazor en un día de partido.

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Los vehículos quedaron atrapados en el enorme aparcamiento subterráneo durante las dos horas que duró el atasco, lo que obligó a la Policía Local a desplegar un dispositivo para cerrar el centro comercial a los nuevos visitantes y acelerar la salida de los que se encontraban en el interior. Entre las siete de la tarde y las nueve de la noche, la congestión fue casi total.

El hecho de que el tráfico sea todo rodado y los accesos limitados causa atascos en épocas puntuales

Desde Marineda City, su gerente, Purificación Berdejo, lamentó las incidencias de tráfico registradas en los accesos y en el aparcamiento. Reconoce que el número de visitantes “extraordinariamente elevado”, probablemente por el empeoramiento del tiempo, que motivó que mucha gente decidiera pasar la tarde del sábado a cubierto, resultó excesivo para los accesos. Esto provocó una “situación excepcional” que derivó en retenciones tanto por dentro como por fuera del centro.

Berdejo asegura que se activaron los protocolos habituales de coordinación con las autoridades competentes, y se contó con la intervención de la Policía Local para regular el tráfico en la zona. Eso sí, se tardó bastante tiempo en volver a la normalidad, para malestar de todos los clientes que se vieron atrapados en el subterráneo al volante de sus vehículos.

Manipulación semafórica

Los policías de Tráfico consultados reconocen que fue una ocasión que rara vez se presenta, excepto durante la campaña de Navidad, y que solo tiene semejanzas con los grandes encuentros que se celebran en el estadio de Riazor. “En algunos aspectos más, y otros menos”, explican fuentes policiales. El estadio de Riazor se encuentra en el interior del casco urbano, lo que permite a los responsables de tráfico del Cimob (Centro Integral de Mobilidade) manipular la red semafórica para favorecer la salida, mientras que a la hora de entrada rara vez se registran problemas. “En Marineda, en cambio, no hay semáforos que podamos usar, y hay problemas a la entrada y la salida”, indican.

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Por supuesto, otros puntos se vuelven conflictivos cuando se celebra un evento en ellos, como es el caso del Coliseum, pero las mismas fuentes policiales señalan que el de Marineda City es más complicado porque nadie acude a pie, porque sus accesos son más pequeños y porque su aparcamiento, de 5.675 plazas, estaba lleno a rebosar el pasado sábado. 

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