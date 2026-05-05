La Xunta licita por más de 233.000 euros las obras de renovación del CEIP Sal Lence de A Coruña

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, (en el centro), en su visita a las instalaciones del CEIP Sal Lence Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia ha anunciado la licitación de las obras de renovación de la cubierta y mejora de las condiciones de confort y eficiencia energética del CEIP Sal Lence, en A Coruña. Así lo explicó en la mañana de este martes la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, en una visita a las instalaciones del centro acompañada por el director territorial de la Consellería de Educación, Santiago Freire. De esta forma, las empresas interesadas en ejecutar las obras podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 11 de mayo.

Durante la visita, la representante del Gobierno gallego destacó que esta intervención "responde ao compromiso da Xunta de Galicia coa modernización das infraestruturas educativas e coa creación de espazos máis seguros, sostibles e confortables para o alumnado e para o conxunto da comunidade educativa”. La delegada de la Xunta subrayó que se sigue "investindo na mellora dos centros educativos públicos da cidade da Coruña, priorizando actuacións que redundan directamente na seguridade, no benestar e na calidade das instalacións nas que se forman os nosos nenos e nenas”.

Las actuaciones

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Las actuaciones previstas cuentan con un plazo de ejecución estimado de cuatro meses y permitirán acometer una mejora integral en una de las zonas más sensibles del edificio, actuando tanto en la envolvente exterior como en los acondicionamientos interiores del inmueble. En concreto, el proyecto contempla la sustitución de la actual cubierta de fibrocemento por una nueva cubierta de panel sándwich, actuando sobre una superficie total de 702 metros cuadrados, con objetivo de reforzar el aislamiento térmico, garantizar una mayor durabilidad y eliminar materiales obsoletos.

Además, se renovarán por completo los elementos de recogida y evacuación de aguas pluviales mediante la sustitución de 63 metros de canalón y 58 de bajantes por nuevos elementos de acero galvanizado, más resistentes y adecuados a las condiciones climatológicas. Así, en el gimnasio del centro se llevará a cabo también la sustitución de las carpinterías exteriores por otras de aluminio con rotura de puente térmico y vidrio doble, mejorando así tanto el comportamiento energético como el confort acústico y térmico de este espacio de uso diario para los 219 alumnos del colegio herculino.

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A mayores, se instalará un falso techo aislado en la zona bajo cubierta y se ejecutará un nuevo revestimiento interior de la cubierta en el gimnasio, sobre una superficie de 510 metros cuadrados, actuaciones que contribuirán a optimizar la habitabilidad interior y la eficiencia del inmueble. En el marco de esta intervención, la Xunta completará la modernización de este espacio con la renovación de la iluminación existente por un nuevo sistema de luminarias LED, incorporando 32 unidades dotadas con equipos de regulación y detectores de movimiento, lo que permitirá reducir el consumo energético.