Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Temporada Lírica programa una ópera nunca antes vista en A Coruña

Este año duplicará su presencia en el Palacio de la Ópera

Óscar Ulla
Óscar Ulla
05/05/2026 12:03
Presentación Temporada Lírica de Amigos de la Ópera 2026
Presentación Temporada Lírica de Amigos de la Ópera 2026
OUV
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La Temporada Lírica de Amigos de la Ópera, la número 74, empezó este martes a desgranar su contenido para este 2026, entre el que destaca una pieza nunca antes vista en A Coruña: 'Jenufa', de Leos Janacek.

Será la obra que abra esta temporada los días 17 y 19 de septiembre, en el Palacio de la Ópera que, tal y como destacaba el director artístico de Amigos de la Ópera, Aquiles Machado, este año contará con el doble de presencia, ya que el 22 y 24 de octubre acogerá también la representación de 'Tosca', de Puccini.

'Jenufa', cuenta Machado, es una producción propia de Amigos de la Ópera, que en este caso se ambienta en una América de mediados del siglo XX, al "estilo Fargo", para hacer su discurso "más contemporáneo". Contará con "185 participantes directos" y se prevé que asistan 3.400 personas entre las dos jornadas.

En el acto de presentación participó también José Luis Méndez Romeu, el único candidato a sustituir a Natalia Lamas al frente de Amigos de la Ópera, que destacó la "grandeza del espectáculo operístico" poniendo como ejemplo el estreno de 'Jenufa'.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, por su parte, destacó que la Temporada Lírica es posible por la "confluencia" de administraciones como el propio Ayuntamiento, la Diputación y la Xunta, todas presentes en el acto de presentación y todas con palabras de recuerdo para la presidenta saliente de la entidad, Natalia Lamas.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Praia (Cape Verde), 04/05/2026.- Dutch cruise ship MV Hondius is anchored off the coast of the city of Praia on the island of Santiago, Cape Verde, 04 May 2026, after three people died onboard from an acute respiratory syndrome. The World Health Organization (WHO) reported one confirmed case and five additional suspected cases of hantavirus infection on the vessel sailing in the Atlantic Ocean. Three of those affected have died and one is currently in intensive care in South Africa. (Cabo Verde, Sudáfrica) EFE/EPA/ELTON MONTEIRO

La OMS confirma que coordina con España que el crucero con hantavirus se dirija a Canarias
Agencias
Presentación Temporada Lírica de Amigos de la Ópera 2026

La Temporada Lírica programa una ópera nunca antes vista en A Coruña
Óscar Ulla
El ideal gallego

A Coruña y su área revalidan todas las banderas azules de sus playas y puertos
Noela Rey Méndez
El guía turístico Suso Martínez, ayer, en la última visita del año al puerto de A Coruña |

Vuelven las visitas guiadas al puerto de A Coruña
Iván Aguiar