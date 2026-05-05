La Temporada Lírica programa una ópera nunca antes vista en A Coruña

Presentación Temporada Lírica de Amigos de la Ópera 2026 OUV

La Temporada Lírica de Amigos de la Ópera, la número 74, empezó este martes a desgranar su contenido para este 2026, entre el que destaca una pieza nunca antes vista en A Coruña: 'Jenufa', de Leos Janacek.

Será la obra que abra esta temporada los días 17 y 19 de septiembre, en el Palacio de la Ópera que, tal y como destacaba el director artístico de Amigos de la Ópera, Aquiles Machado, este año contará con el doble de presencia, ya que el 22 y 24 de octubre acogerá también la representación de 'Tosca', de Puccini.

'Jenufa', cuenta Machado, es una producción propia de Amigos de la Ópera, que en este caso se ambienta en una América de mediados del siglo XX, al "estilo Fargo", para hacer su discurso "más contemporáneo". Contará con "185 participantes directos" y se prevé que asistan 3.400 personas entre las dos jornadas.

En el acto de presentación participó también José Luis Méndez Romeu, el único candidato a sustituir a Natalia Lamas al frente de Amigos de la Ópera, que destacó la "grandeza del espectáculo operístico" poniendo como ejemplo el estreno de 'Jenufa'.

El concejal de Cultura, Gonzalo Castro, por su parte, destacó que la Temporada Lírica es posible por la "confluencia" de administraciones como el propio Ayuntamiento, la Diputación y la Xunta, todas presentes en el acto de presentación y todas con palabras de recuerdo para la presidenta saliente de la entidad, Natalia Lamas.