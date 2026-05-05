La Met Gala con más sabor coruñés: Marta Ortega con un diseño de Galliano para Zara y Bad Bunny y Stevie Nicks vestidos de Inditex

Bad Bunny, vestido de Zara en la Met Gala EFE

La Met Gala, el evento de moda y diseño más importante del año, tuvo este año un marcado toque coruñés. En la alfombra roja se juntaron dos piezas indispensables en el panorama del estilismo y la industria de la ropa: Zara y Marta Ortega.

La presidenta no ejecutiva de Inditex, junto a su marido, Carlos Torretta, desfiló por la alfombra roja del hotel The Carlyle de Manhattan, sorprendiendo a los allí presentes, ya que no es habitual verla en este tipo de actos sociales, apegada a su natural discreción.

Junto a rostros habituales de la Met Gala como Beyoncé, Madonna o Blake Lively, Marta Ortega, posó ante los fotógrafos vestida de John Galliano, con un vestido azul de seda, creado por la ocasión por el diseñador para Zara. El estilismo se completaba con una capa de gasa a juego y unos zapatos azul oscuro de Manolo Blahnik.

La presencia de Marta Ortega en la Met Gala respondió a otra colaboración de la enseña de Inditex. El cantante puertorriqueño Bad Bunny se decantó por un traje hecho a medida por Zara en color negro, con chaqueta cruzada y camisa con gran lazada haciendo de pajarita. Lo lució, además, caracterizado como un 'viejecito', con maquillaje de arrugas, peluca canosa y hasta un bastón.

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Pero Marta Ortega y Bad Bunny no fueron el único toque español de la Met Gala 2026.

El actor y cantante galés Luke Evans ha imprimido acento y diseño español Nueva York con una creación de Palomo Spain que acompañaba con una gorra de Vivas Carrión.

Luke Evans SARAH YENESEL

Al más puro estilo Village People, Luke Evans apareció con un diseño en color burdeos y tachuelas, con un significativo corte en los glúteos, seña de identidad de Palomo Spain, una propuesta estética inspirada en el universo visual de Tom of Finland, figura clave de la cultura queer de mediados del siglo XX.

El estilismo se completaba con guantes de cuero, una corbata a juego, un cinturón completamente tachonado y una correa cruzada. Debajo, una camisa de gasa de seda transparente introduce contraste y ligereza a una silueta por lo demás estructurada.

El estilismo, de fuerte carga simbólica, estaba compuesto por pantalón, botas y cazadora, acompañados de una gorra clásica del colectivo, reinterpretada por Vivas Carrión, según ha reseñado en una nota la firma de sombreros liderada por Felipe Vivas y Manuel Carrión.

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La pieza fue realizada completamente a mano en los talleres de Vivas Carrión, tomando como referencia las icónicas gorras policiales que han sido históricamente resignificadas dentro de esta subcultura. La imagen final evocaba de manera directa el imaginario del artista Tom of Finland, un resultado "rotundo, provocador y cargado de presencia", ha señalado Felipe Vivas.

El elemento innovador clave de la propuesta residió en la versión de pantalones y chaqueta del diseñador cordobés Alejandro Palomo, así como en la elección cromática: el tradicional negro fue sustituido por un sofisticado tono burdeos, aportando una nueva lectura contemporánea al código estético en piel.

También la cantante y compositora Stevie Nicks ha lucido un diseño de Galliano para Zara: un vestido azul medianoche con una falda de amplio vuelo acompañada de una chaqueta de terciopelo.