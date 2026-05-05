La alcaldesa pone como ejemplo de movilidad a la ronda peatonal en un evento con la DGT

Tramo de la ronda peatonal a su paso por la Sagrada Familia QUINTANA

Este será el año en que se finalice la ronda peatonal, una recorrido que abarca desde A Gaiteira hasta el Parque del Observatorio. Se trata de una obra que ha avanzado lentamente, pero que después de 2020 cogió impulso gracias a una política, la del Gobierno local, centrada en conseguir más espacios de calidad para el ciudadano, sobre todo para el peatón. Como le gusta recordar a la alcaldesa, estas obras de peatonalización siempre generan polémica, hasta que el público se acostumbra y luego no concibe la vuelta atrás. Hoy volvió a defender esta postura en la presentación de la jornada Peatones y seguridad viaria que se celebró en la Domus.

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“Recuperar espazos públicos, devolverllos á cidadanía e encher as rúas de vida permítenos avanzar cara ao noso obxectivo: que as cidades sexan, cada vez, máis humanas e tamén mellor planificadas e ordenadas urbanisticamente baixo esta perspectiva de futuro”, declaró en el salón de actos de la Domus. Cuando finalicen las obras de la Sagrada Familia, se considerará finalizado el recorrido de 3,5 kilómetros.

Alcalde Marchesi

En el lado negativo, la calle Alcalde Marchesi, que forma parte de esta ronda peatonal, está siendo sometida a reparaciones solo tres años después de que finalizaran las obras. Hay que tener en cuenta que la ronda no mantiene un diseño unificado en todo su trayecto, y el de Alcalde Marchesi es especialmente distintivo, con su suelo ajedrezado y sus macetas de aspecto orgánico, que semejan piedras blancas, y que no han sido del gusto de todos.

El mobiliario urbano, como mesas de ajedrez y bancos, pretende crear espacios de estancia públicos

La nueva actuación está centrada, según fuentes municipales, en instalar hormigón pulido en los puntos más deteriorados, cambiar bancos y retirar los elementos de mobiliario blancos que no tienen árboles.

De esta forma, el color verde perderá peso en la calle que marcó un antes y un después en la política de humanización del Gobierno local. Pero la alcaldesa acertó en señalar que los residentes no quieren que la calle vuelva a ser abierta al tráfico. Les gusta que sea peatonal, pero de mejor calidad.

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Sagrada Familia

En la Sagrada Familia, por donde discurre el último tramo, la medida ha sido bien recibida porque el barrio no tiene apenas espacios peatonales de calidad. El primer tramo humanizado, entre las calles Nuestra Señora de la Luz y San Jaime, comprende una superficie de 2.200 metros cuadrados. Allí se colocaron 30 nuevos árboles y 438 plantas repartidas en diversas áreas verdes. Se aprovechó la intervención para renovar las luminarias de la calle y, de paso, instalar mobiliario urbano (24 bancos y diez papeleras), además de tableros de ajedrez y maceteros.

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La actuación supuso una inversión de 573.000 euros y ahora tiene continuidad con una estética similar en Antonio Carballo. Esto supondrá una inversión de casi un millón de euros, con las obras ya adjudicadas a la empresa Construcciones Cernadas. Con esta actuación se conectarán los parques de San Diego y el del Observatorio, a través de calles como Ramón Cabanillas, Alcalde Marchesi y, ahora, Sagrada Familia.

Cuando esté concluida, en unos meses, se habrá puesto fin a una andadura que se planeó hace más de diez años. En cuanto al Parque del Observatorio, destino de la ronda peatonal, habrá que esperar un tiempo para completarlo. 