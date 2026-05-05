Cuando Inditex buscaba a los inversores y las acciones se compraban por 14,90 euros

Borja de la Cierva (Inditex), Francisco González (BBVA), José María Castellano (Inditex), Ángel Corcostegui (BBVA), y Marcos López (Inditex), durante la presentación de la OPV en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Las acciones de Inditex son consideradas en la actualidad unas de las más codiciadas y sólidas dentro del mercado bursátil español, principalmente por su trayectoria de crecimiento a largo plazo y su posición de liderazgo en el sector textil. La situación era bien distinta hace 25 años, cuando la empresa puso en marcha los trámites para salir a Bolsa y los directivos se esforzaron en convencer al público de las bondades de invertir en el grupo textil.

Dos tiendas de Inditex cierran en A Coruña por reforma Más información

A finales de abril de 2001, la compañía fundada por Amancio Ortega formalizó con BBVA y el Banco Santander Central Hispano (BSCH) el contrato de la Oferta Pública de Venta (OPV) que le permitiría comenzar a cotizar en el mercado español durante el mes de mayo de aquel año. Al acto de la firma asistieron el consejero delegado de la compañía, José María Castellano; el presidente del BBVA, Francisco González; y el del BSCH, José María Amusátegui.

Capacidad de decisión

De este modo, se puso en marcha oficialmente una operación financiera en la que los máximos accionistas, tanto la familia de Amancio Ortega como altos directivos, vendieron parte de sus acciones a inversores minoristas, institucionales (organizaciones como bancos, compañías de seguros, y gestoras de fondos) y a empleados.

Antes de la salida a Bolsa, el control de la compañía textil correspondía a su fundador, con una participación del 74,73%. Tras ella, la empresa siguió en sus manos. Así lo reflejaba la documentación de la OPV: “Una vez completada, continuará D. Amancio Ortega Gaona controlando mayoritariamente Inditex, con una participación total del 61,22%. Consecuentemente, D. Amancio Ortega Gaona tendrá una importante capacidad de decisión en los temas que hayan de ser aprobados por la Junta General, incluyendo la aprobación de dividendos, la elección de los miembros del Consejo de Administración y la modificación de los estatutos sociales”.

El rango de precios que se estableció para la compra de acciones fue de entre 13,50 euros y 14,90 euros. Esto supuso asignar a Inditex un valor total de entre 8.415 millones de euros y 9.288 millones de euros.

Óscar García Maceiras, CEO de Inditex: "La moda es algo más que vender ropa" Más información

A principios del mes de mayo, se abrió el período para que los minoristas interesados pudiesen presentar las solicitudes de compra de acciones. En apenas dos días, las peticiones habían superado ampliamente a la oferta disponible. Los institucionales también completaron su tramo en pocas horas tras comenzar el plazo habilitado para ello.

Para dar a conocer esta operación financiera, los directivos de la compañía con sede en Arteixo iniciaron una gira de presentaciones en la Bolsa de Madrid, la de Valencia, la de Bilbao y en la de Barcelona, para posteriormente hacerlo también en Estados Unidos.

Amancio Ortega, entonces presidente de la compañía, se mantuvo en un segundo plano durante todo el proceso de venta de títulos. El protagonismo lo tuvo el vicepresidente y consejero delegado, José María Castellano (fallecido el año pasado), que se convirtió en la cara visible de la salida a Bolsa de Inditex.

La compañía explicó en 2001 que “su actividad principal” era “el diseño, fabricación, distribución y venta de prendas de vestir, calzado y complementos para hombre, mujer y niño”, incluyendo “productos de cosmética y marroquinería”.

Además, detalló que algunas sociedades del grupo desarrollaban “otras actividades”, como por ejemplo la “construcción”. Hace un cuarto de siglo, Inditex disponía de 1.080 tiendas en 33 países, de las que 908 eran comercios en gestión propia (el 84% del total) y 172 eran tiendas franquiciadas (el 16% del total).

Al alza

Finalmente, la empresa textil empezó a cotizar el 23 de mayo de 2001, fecha que quedó para la historia. Desde entonces, la empresa se ha mantenido en la senda alcista.

Una persona que hubiese adquirido los títulos en la OPV, hoy habría logrado una revalorización del 1.600% (sus acciones cotizan en el entorno de los 50 euros, aunque hay que tener en cuenta un desdoblamiento de títulos realizado en 2014). Inditex empezó su andadura en el mercado con un valor cercano a 9.000 millones de euros. Hoy ha pasado a estar valorada en 153.900 millones de euros.