Interior del cementerio de Feáns, en una imagen de 2019 Javier Alborés

El plan del Ayuntamiento para ampliar el cementerio de Feáns con 3.000 nichos más con la meta de que el camposanto contara con una capacitad total de 13.000 sepulturas fue una de las noticias más importantes de la edición de hace 25 años. Hace 50, en 1976, era noticia la prometedora jugadora coruñesa Margarita Sánchez, convocada con la selección absoluta de baloncesto. En 1951, hace tres cuartos de siglo, Alfonso Molina cumplía cuatro años como alcalde de la ciudad.

5 de mayo de 2001 ARCHIVO

Hace 25 años | Plan municipal para ampliar con 3.000 tumbas más el cementerio de Feáns

El cementerio de Feáns crece para atender la demanda de nichos. Al final del verano, el Gobierno municipal invertirá alrededor de 14 millones de pesetas para construir 200 nuevos nichos. Con esta mejora y otras posteriores el Ayuntamiento pretende que el camposanto disponga de 3.000 tumbas más en el año 2002, con lo que la capacidad total de Feáns llegará a las 13.000 sepulturas.

Esta ampliación se suma a la renovación que se efectuó el pasado año 2000 en el cementerio y con la que se consiguieron 400 nuevos sepulcros, se recuperó la sala de autopsias y se pintaron los frentes de algunas lápidas. Para evitar humedades los nichos contarán con una cubierta superior de hormigón y estarán impermeabilizados.

5 de mayo de 1976 ARCHIVO

Hace 50 años | La coruñesa Margarita Sánchez, citada con la selección española de baloncesto

Nueva convocatoria para Margarita Sánchez Candamio, la prometedora jugadora coruñesa, y en esta oportunidad es para la selección nacional de baloncesto. Margarita tiene que estar en Madrid el día 8. Es la cuarta vez que es convocada por la selección –antes lo fue con la júnior– y ahora es la primera vez que es llamada por la absoluta.

Esta convocatoria “es fruto de un trabajo sacrificado durante todo un año, pero resulta un premio interesante”, dice Margarita, quien asegura que esta llamada “llega en un momento de decepción, al no conseguir el ascenso en Cuenca, porque era trabajar sin un objetivo definido y podrías quedar en el olvido”. Está muy ilusionada de poder volver a entrenar “con las mejores, al lado de Mely Suárez, Rosa Castillo, Neus Bartrán, etc.”.

5 de mayo de 1951 ARCHIVO

Hace 75 años | Molina Brandao se reúne con su equipo al cumplir cuatro años como alcalde

En el día de ayer, 4 de mayo de 1951, se cumplió el cuarto aniversario de la toma de posesión de la Alcaldía de La Coruña por don Alfonso Molina Brandao. Con este motivo el alcalde de la ciudad reunió a sus compañeros de la Comisión Permanente, con los que sostuvo un amplio intercambio sobre diversos problemas que atañen al Municipio.

Por otra parte, ayer, a las ocho de la tarde, bajo la presidencia del Alcalde, se reunieron los miembros que componen la Comisión Municipal de Fiestas. Se dio lectura de las diversas proposiciones presentadas a la Comisión, pasando al correspondiente estudio de cada una de las ponencias. Hasta el día 15 de los corrientes se admiten en Secretaría los proyectos de Programa de las Fiestas de La Coruña.

5 de mayo de 1926 ARCHIVO

Hace 100 años | José de Miguel negocia el impuesto sobre las corridas de toros

D. José de Miguel, representante de la empresa de nuestro circo taurino, presentará hoy, 5 de mayo de 1926, un escrito en la Alcaldía interesando que el impuesto municipal sobre las corridas de toros se ajuste a la misma cantidad que venía pagando con arreglo al concierto hecho con el antiguo gestor encargado de cobrar dichos impuestos.

De llegar a este acuerdo, la empresa Dominguín se compromete a que tomen parte en las corridas de agosto los afamados diestros Belmonte, Sánchez Mejía, “Chicuelo”, “Gitanillo”, “Márquez”, “Niño de la Palma” y “Armillita”, presentando buenos toros de acreditada ganadería. En caso de no acceder a la petición, la empresa, con harto sentimiento y lamentándolo por la afición y por los intereses de La Coruña, no podrá dar ninguna corrida.