Estas son las puntuaciones logradas por los cinco finalistas que optan a diseñar la fachada marítima de A Coruña

Muelle de Linares Rivas, en A Coruña Quintana

El proyecto de Coruña Marítima, que tiene como objetivo definir la transformación y reordenación de la fachada marítima del Puerto Interior de A Coruña, da un nuevo paso adelante con la formalización definitiva de los cinco equipos finalistas.

Ahora, se ha hecho pública toda la documentación relativa a este proceso, lo que permite conocer que la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Técnica y Proyectos (Typsa) y el estudio británico RSHP Architects fue la que obtuvo la mejor puntuación en esta primera fase del concurso, con un 93,95 sobre 100.

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La segunda posición fue para Alianza Junquera, West 8, Eptisa y Sener, que lograron 88,81 puntos. El tercer lugar lo ocupa el proyecto presentado por Batlle i Roig Arquitectura, 3XN Copenhagen y Ove Arup & Partners, que consiguieron una calificación de 86,52 puntos.

El plan remitido por Idom y Zaha Hadid Limited se quedó en el puesto número cuatro, ya que obtuvo una puntación de 78,24. La lista la cierra el plan de Bjarke Ingels Group y WSP Spain-Apia, que ocupa la quinta posición tras lograr 65,17 puntos.

Los finalistas agrupan a un total de 28 empresas participantes y colaboradoras, de las cuales 13 cuentan con sede u oficinas en Galicia.

Pasos a seguir

El pasado 9 de abril se hizo pública la relación provisional de las cinco propuestas, tras haberse efectuado por los servicios técnicos la correspondiente valoración de la documentación que habían presentado todos los licitadores.

En aquel momento, se requirió entonces a los finalistas que presentasen la documentación acreditativa de los méritos y ahora, una vez recibida y verificada esta documentación, la mesa de contratación ha propuesto la selección y publicación definitiva de los cinco equipos.

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Los equipos seleccionados ahora participan en una segunda fase en la que empiezan de cero. Dispondrán ahora de un plazo de cinco meses para presentar sus proyectos definitivos, a contar desde este martes.

La comisión Coruña Marítima elegirá entonces la propuesta más adecuada, atendiendo a criterios como la calidad técnica, la funcionalidad, los aspectos ambientales y económicos, así como la ordenación urbanística global.

Después, una vez que se empiece a trabajar sobre los desarrollos y las piezas concretas del ámbito portuario y ferroviario, se irán convocando concursos concretos para cada uno de los espacios. El importe de la licitación es de algo más de tres millones de euros, que serán financiados por las cinco administraciones públicas que impulsan el proyecto.

Esta iniciativa pretende convertir los espacios portuarios que ya carecen de actividad industrial en áreas de uso ciudadano, integrando los muelles con la ciudad. Para lograr esta meta, la Autoridad Portuaria, Xunta de Galicia, Estado y Ayuntamiento de A Coruña acordaron realizar un concurso público para seleccionar al redactor del proyecto que definirá los futuros usos de los muelles.

Puertos del Estado asume el 22,22% (736.666 euros), mientras que la Autoridad Portuaria de A Coruña el 22,22% (736.666 euros), Adif el 22,22% (736.666 euros), la Xunta de Galicia costea el 16,67% (552.500 euros) y, por último, el Ayuntamiento de A Coruña financia el restante 16,67% (552.500 euros).