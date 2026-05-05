Empaparse de lectura en Los Rosales ya es posible sin soportar filtraciones

Inés Rey, ayer, durante su visita a la biblioteca de Los Rosales Patricia G. Fraga

La alcaldesa, Inés Rey, visitó ayer la biblioteca municipal de Los Rosales, que reabrió después de varias obras de mejora que están a punto de finalizarse. El edificio guarda algunas semejanzas con el del Fórum Metropolitano, en el sentido de que su techo es el suelo de la plaza, aprovechando un desnivel. Esto favorece las filtraciones, sobre todo si no se lleva a cabo un adecuado mantenimiento, que ha obligado en varias ocasiones a cerrar ambas bibliotecas al público. Porque los libros arden mal, sobre todo si están empapados.

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En cuanto al Fórum Metropolitano, la previsión es que sufra una reforma profunda antes de que termine el mandato para acabar con las continuas filtraciones que padece. El emblemático edificio se inauguró en 1996, y fue remodelado en 2010 con un coste de 168.000 euros. Sin embargo, la falta de mantenimiento que exige un edificio de estas características se ha cobrado su peaje. De hecho, el Fórum es una de las instalaciones culturales que la alcaldesa, Inés Rey, designó como prioridad este año, junto con la Domus y el Coliseum. En todos los casos, se tratan de infraestructuras emblemáticas de la ciudad que han sufrido un deterioro prolongado.

La alcaldesa visitó las instalaciones reformadas, donde alabó el trabajo de las bibliotecarias durante las obras

Como no se ha presentado ningún proyecto, se ignora cuánto costará la reforma del Fórum, pero en la de Los Rosales invirtieron 313.000 euros. Hay que decir que, a pesar del cierre, el personal de la biblioteca mantuvo abierto algunos de los servicios, como el de préstamo, algo que la alcaldesa le agradeció personalmente. “Todo grazas á súa dedicación e ó seu amor polo seu traballo e pola educación e divulgación da lectura”, apuntó la alcaldesa.

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Los trabajos que están a punto de finalizar en Los Rosales incluyen la sustitución de la cubierta deteriorada, la instalación de un nuevo sistema de impermeabilización, y una red de recogida de pluviales, además de la corrección de las humedades que afectaban a la planta superior. También se han realizado otras obras que no están directamente relacionadas con las filtraciones, como la instalación de acabados exteriores y de las barandillas de protección, o la reposición del acabado del pavimento en la plaza superior.

cifras 313.000 euros ha invertido el Ayuntamiento en solucionar las graves filtraciones que sufría el centro cívico de Los Rosales en su biblioteca 5 centros cívicos (Labañou, San Diego, O Castrillón, Santa Lucía y Los Rosales) se han incluido en la primera etapa del plan de renovación 1,7 millones de euros se han invertido por el momento en el plan de renovación de los centros cívicos, pero el presupuesto total es de tres millones

Un plan más amplio

La reforma se encuadra dentro de un plan más amplio para la puesta en valor de los centros cívicos, en los que ya se han invertido 1,7 millones de euros con intervenciones en Labañou, San Diego, O Castrillón y la Escalinata de Santa lucía, esta última que ha tenido que ser aplazada para no interrumpir la programación sociocultural.

“A mellora de todos e cada un dos barrios da cidade é a gran bandeira deste Goberno municipal, e os centros cívicos, que son o corazón que crea identidades e estreita lazos veciñais, son unha parte fundamental dese proxecto de transformación que queremos completar para seguir no camiño cara a unha Coruña mellor, máis moderna, máis sostible e máis inclusiva”, finalizó la alcaldesa antes de abandonar las instalaciones sin tomar prestado ningún libro.