El teatro Colón volverá a ser la referencia del jazz con cuatro conciertos

A deputada de Cultura, Natividade González, na presentación do 'Maio Jazz' Cedida

La Diputación programa este mes en el teatro Colón una nueva edición del ciclo ‘Maio Jazz’, con el que el recinto volverá a ser la referencia de la creación contemporánea y la diversidad sonora.

“Un ano máis programamos o ‘Maio Jazz’ cun elenco de artistas que ocuparán o mes de maio no teatro Colón, consolidando este ciclo como unha cita de referencia para o público afeccionado ao jazz”, asegura la diputada provincial de Cultura, Natividade González, tras la presentación del ciclo ‘Maio Jazz’, a lo que añade que el público disfrutará de una programación “diversa e de calidade, cunha coidada selección de proxectos que exploran distintas linguaxes do jazz contemporáneo e das músicas de creación”.

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La primera cita será este domingo 10 de mayo, con el concierto de Nani García Trío y Virxilio Da Silva. El 16 de mayo Pablo Sanmamed presentará ‘A estrela mostrada’. Una semana más tarde, el 23, será el turno de Hilario Rodeiro, que llevará a escena su espectáculo ‘Pausa’. La formación Juzz serán los encargados de clausurar esta nueva edición del ciclo musical de la Diputación con un concierto el día 31 de mayo.

Las entradas para cada una de las citas están disponibles a través de la plataforma de venta online Ataquilla.com y ya se puede comprar, por precios desde 4,5 euros. Todos los conciertos de esta edición darán comienzo a la misma hora: 20.00 horas.