El PP de A Coruña denuncia que los campamentos de verano de este año tienen 1.000 plazas menos

El PP de A Coruña denuncia que en los campamentos municipales de verano para favorecer la conciliación hay una reducción de más de mil plazas y "lo que se vende como inclusión no es tal".

"Inés Rey ha recortado 1.245 plazas en los campamentos municipales en este mandato", explican desde las filas populares, que cifran en 7.361 plazas las lanzadas en 2023, mientras que en este año 2026 serán 6.116, un 17% menos: “Este descenso ha sido progresivo: 7.361 en 2023, 6.296 en 2024 y 6.116 en 2025 y 2026. Cada año hay menos plazas cuando debería haber cada vez más, para favorecer la conciliación”.

En concreto, en los campamentos deportivos se ha reducido a la mitad, pasando de 960 plazas en 2023 a 480 este año; en los Campacoles, destinados a escolares de Infantil y Primaria, la reducción es de 720, un 40% menos, de 1.800 a 1.080, desgranan.

El Ayuntamiento de A Coruña ofrece 6.116 plazas para los campamentos de verano 2026 Más información

Además, ha desaparecido el campamento en inglés Summer Talk, con 225 plazas en el año 2023.

"Por otro lado, también hay que hablar de la inclusión en estos campamentos, o mejor dicho, de la falta de ella", denuncia el PP.

Al respecto señalan que el programa incluye los Campamentos de Mocedade, donde supuestamente todos los chicos y chicas de entre 12 y 17 años, tengan o no discapacidad, pueden participar, pero solo si cumplen ciertas condiciones, entre ellas: tener capacidad de comunicación y participación en las actividades; tener una movilidad ‘acorde’ con las características de las actividades; no presentar trastornos que puedan alterar la convivencia durante la actividad; y además solo los jóvenes con un grado de discapacidad igual o inferior al 33% podrán recibir los apoyos personales necesarios.

“Esto no es inclusión. Esto es selección. Una selección que excluye a muchos chicos sin ni siquiera permitirles intentarlo. La inclusión real consiste en adaptar los espacios, las actividades y los apoyos para que todos los chicos puedan participar, no al revés”, subrayan: “Todas los niños y niñas tienen derecho a convivir y a disfrutar, sin límites injustos y sin barreras invisibles. Los campamentos públicos deben ser accesibles y diversos. Porque si es un campamento de la juventud… que sea para toda la juventud”.