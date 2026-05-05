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San Amaro
A Coruña

¿El mirador más bonito de A Coruña será el de San Amaro?

Laura RodríguezOmar Bello
Laura Rodríguez y Omar Bello
05/05/2026 17:51

Si de algo puede presumir A Coruña, entre otras cosas, es de contar con algunas de las vistas y paisajes más admiradas. El monte de San Pedro, O Portiño o la Torre de Hercules son lugares que cotizan al alza a la hora de sacarse un foto para las redes sociales o, simplemente, para relajarse y disfrutar de una espectacular panorámica. Y con la creación del mirador de San Amaro, que está casi a punto, la oferta aumentará. ¿Podrá desbancar en las preferencias de los coruñeses a los lugares mencionados? El Ideal Gallego ha salido a la calle para comprobarlo. 

La alcaldesa y el concejal de Urbanismo visitan la obras de Fuente de San Amaro

Finalizan las obras de San Amaro

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Agencias